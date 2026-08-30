Maduro reapareció con la publicación de imágenes: qué dice la ley en EE.UU. sobre el uso de cámaras en prisión

Las redes sociales de Nicolás Maduro difundieron fotografías en las que se puede ver al exlíder chavista en lo que parece ser el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn en Nueva York (MDC, por sus siglas en inglés), lugar en el que permanece detenido desde su captura el pasado 3 de enero de 2026. Las imágenes generaron un debate sobre el uso de cámaras y celulares en las cárceles de EE.UU., así como filtraciones que trascienden los procedimientos de identificación y registro interno.

Qué dice la ley sobre el uso de cámaras en las prisiones de EE.UU.

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos establece en su sitio web que los agentes tienen prohibido hacer posar a los detenidos para fotografías, excepto cuando estas sean necesarias para su identificación oficial interna.

Los oficiales de una prisión federal no pueden hacer posar a los presos para fotografías, al menos que se realice una identificación oficial interna

Bajo esta premisa, los oficiales no pueden divulgar los historiales personales ni las fotografías de los presos. En el caso de las imágenes de Maduro, ningún organismo oficial se ha manifestado al respecto; por lo tanto, no existe claridad del origen del material difundido en redes sociales.

Esta regla cambia durante las audiencias judiciales, ya que los alguaciles no pueden impedir que un reportero, fotógrafo u otra persona fotografíe al detenido federal en el exterior del tribunal.

Por otra parte, la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, en principio, consagra la protección contra leyes federales que coarten la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a peticionar al gobierno.

Uso de redes sociales y celulares por parte de los reclusos federales

El uso de celulares y redes sociales en cárceles federales de Estados Unidos ha sido un tema de discusión durante años.

En 2024, la Agencia Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) presentó una reforma denominada “Programa de disciplina para reclusos: cambios en la segregación disciplinaria y en el código de actos prohibidos”, con el objetivo de restringir el uso de redes sociales por parte de los reclusos.

La Agencia Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) presentó en 2024 un programa paa suspender el uso de redes sociales por parte de los reclusos en EE.UU.

El escrito propone sancionar el uso de redes sociales en dos niveles distintos:

Código 194 (Severidad máxima) : se prevé aplicar al recluso que acceda, use o mantenga cuentas de redes sociales (como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, etc.), o que dirija a terceros en el exterior para que lo hagan en su representación, con el fin de cometer o facilitar un delito.

: se prevé aplicar al recluso que (como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, etc.), o que para que lo hagan en su representación, con el fin de cometer o facilitar un delito. Código 294 (Severidad alta): se sanciona el simple acceso, uso, mantenimiento o delegación de cuentas de redes sociales a terceros, pero sin fines delictivos o de evasión de monitoreo.

Si estuviera en vigor la normativa, la publicación en las redes de Nicolás Maduro encajaría en el Código 294, dado que él o un tercero habría actualizado su cuenta con fines no delictivos.

De aplicarse la reforma del BOP, Maduro hubiese enfrentado hasta 30 días de asilamiento Matias Delacroix - AP

En ese sentido, si se aplicara la normativa, Maduro podría enfrentar 30 días de segregación disciplinaria (aislamiento), pérdida de hasta el 50% de sus créditos de buena conducta anuales y la pérdida de privilegios de visitas, teléfono o el sistema de mensajería Trulings.

Con relación al uso de los celulares en las cárceles, un informe del FBI en 2011 reveló que estos dispositivos constituían una de las formas más graves de contrabando porque le brindaban al recluso contacto con el exterior.

Este contrabando se expuso en 2024 en Forbes, al afirmar que los teléfonos celulares ilegales se cotizaban en el mercado negro de las prisiones hasta por US$3000 y que se alquilaban a otros reclusos por montos de entre US$100 y US$200 por hora. Los dispositivos ingresaban a través de drones, visitas o mediante guardias.

Cuestionamientos sobre la imagen de Nicolás Maduro

Poco después de publicarse las imágenes en las redes sociales de Nicolás Maduro y su hijo Nicolás Maduro Guerra, alias “Nicolasito”, algunos comentarios señalaron que estas podrían haber sido generadas por inteligencia artificial ante la falta de información sobre quién habría tomado las fotografías.

Nicolás Maduro se muestra sonriente en sus primeras fotos siete meses después de su arresto Instagram/@NicolásMaduro

“Un poquito menos de IA y me lo creo”, citaban algunos usuarios en sus cuentas de Instagram, que tienen limitados los comentarios.

En las imágenes, se observa al exlíder chavista con un conjunto deportivo gris y realizando el gesto de la paz con las dos manos mientras sonríe.