Oficial y confirmado: el proyecto anunciado por Newsom para mejorar y expandir la conexión a internet en California

California amplió la red pública de banda ancha que impulsa el gobierno de Gavin Newsom y ya cuenta con 1250 millas operativas (2011 kilómetros). El avance forma parte del plan estatal para llevar internet de alta velocidad a hogares, empresas y comunidades que todavía enfrentan dificultades de acceso a servicios digitales esenciales.

Cómo avanza la expansión de internet en California

De acuerdo con el comunicado de la administración estatal, la ampliación corresponde a la Red de Banda Ancha de Medio Tramo, una infraestructura pública diseñada para transportar grandes volúmenes de datos y facilitar la llegada de conexiones de calidad a regiones relegadas en materia de conectividad.

La ampliación corresponde a la Red de Banda Ancha de Medio Tramo Gobierno de California

Al anunciar el avance del proyecto, el funcionario afirmó que el objetivo es construir la mayor red pública de banda ancha de Estados Unidos y garantizar que más residentes puedan acceder a oportunidades educativas, laborales y sanitarias. “Internet no es un lujo; es la forma en que las personas estudian, acceden a servicios médicos y encuentran oportunidades laborales”, señaló.

La red operativa ya conecta distintas regiones estratégicas del estado, entre ellas:

San José

La Costa Central de California

Los Ángeles

Barstow

Condado de Modoc, en el extremo noreste

La infraestructura se encuentra disponible para que proveedores autorizados comiencen a utilizarla y extiendan el servicio hacia hogares, comercios e instituciones.

Qué es la Red de Banda Ancha de Medio Tramo

La denominada Red de Banda Ancha de Medio Tramo forma parte del sistema estatal de conectividad. Su misión consiste en transportar información a alta velocidad entre distintos puntos de la red y servir de enlace para los operadores que posteriormente llevan el servicio hasta los usuarios finales.

En una etapa posterior, las compañías responsables del denominado último tramo serán las encargadas de conectar directamente:

Viviendas

Escuelas

Hospitales

Negocios

Centros comunitarios

Según explicó el Gobierno, disponer de esta infraestructura reduce costos de despliegue y facilita que más empresas ofrezcan servicios en zonas rurales y comunidades de bajos ingresos.

Las casetas llevarán los equipos electrónicos para que la información circule a través de la red Gobierno de California

La inversión multimillonaria detrás del proyecto en California

Las autoridades informaron que ya se completaron o se encuentran en construcción activa 5549 millas (8929 kilómetros) de fibra óptica, una cifra que representa cerca del 70% del sistema proyectado.

Cuando finalice, la red alcanzará aproximadamente 8100 millas (13.036 kilómetros), lo que la convertirá en una de las mayores inversiones públicas en conectividad realizadas en California.

La iniciativa nació en 2021 tras la aprobación de la ley SB 156, firmada por Newsom, que destinó US$3250 millones para desarrollar infraestructura de acceso abierto en todo el estado.

Cuánto dinero destina California para reducir la brecha digital

Además de la red principal, el Estado financia programas complementarios destinados a ampliar la cobertura y mejorar el acceso a la tecnología. Entre las inversiones figuran:

Más de US$1200 millones para proyectos de último tramo

para proyectos de último tramo Programas de alfabetización digital

Iniciativas destinadas a comunidades rurales y tribales

Obras de conectividad en los 58 condados de California

De acuerdo con cifras oficiales, estos programas beneficiarán a más de dos millones de residentes, especialmente en áreas donde la conexión a internet ha sido históricamente lenta, costosa o inexistente.

Una mayor cobertura permitirá ampliar el acceso a servicios que dependen de una conexión estable y de alta velocidad. Entre ellos se priorizan:

Educación en línea

Telemedicina

Trabajo remoto

Trámites gubernamentales digitales

Comercio electrónico

De acuerdo con cifras oficiales, estos programas beneficiarán a más de dos millones de residentes de California @Starlink

“Cerrar la brecha digital es una prioridad estratégica que permitirá impulsar el desarrollo económico, mejorar el acceso a servicios esenciales y generar más oportunidades para comunidades que durante años quedaron fuera de la expansión tecnológica”, concluyó el gobierno de California.