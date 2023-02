Se conocieron en un avión y 40 años después siguen juntos: “Fue un torbellino”

escuchar

Vickie Moretz y Graham Kidner se conocieron en un vuelo en 1982. En ese entonces, ambos tenían 22 años y viajaban a Reino Unido. Desde el traslado, tuvieron una química que no se esfumó al aterrizar, porque se hicieron amigos. A pesar de que se habían llevado muy bien, nunca se imaginaron que 40 años después seguirían juntos al lado de su familia compartida.

La estadía de Vickie en Reino Unido era solo de tres meses, ya que acudía a un programa escolar con esa duración. Graham vivía en ese país, pero en Lancashire. Los fines de semana, los aprovechaba para visitarla en una relación exclusivamente de amistad. Vickie pensaba que a él le gustaba su amiga en común, Sandra, pero eso cambió cuando una conocida les dijo que “tenían un amor grande y que siempre estarían juntos”.

Al principio, el comentario les causó gracia, pero movió algo dentro de ellos. “Al final de aquella noche, estábamos tomados de la mano”, contó Vickie para CNN Travel. Recuerda la fecha exacta porque fue el punto de partida. “Eso fue el 6 de marzo. Luego nos comprometimos el 4 de julio y nos casamos el 28 de diciembre”.

Vickie y Graham se conocieron a la edad de 22 años CNN Travel

Desde esa noche, Vickie y Graham fueron pareja. El hombre viajaba desde su pueblo natal hasta Londres siempre que podía. Luego de tan solo tres semanas de conocerse, la mujer viajó al norte de Inglaterra para la presentación con sus suegros.

El matrimonio Kidner

La pareja era feliz en Londres, pero sabía que eso se terminaría luego de tres meses. Vickie debía volver a su hogar en Tennessee y Graham se quedaría en Reino Unido. Luego de pensar en todas las soluciones posibles, concluyeron que debían casarse para continuar juntos y así lo hicieron, el mismo año en el que un vuelo los unió.

A pesar de las conversaciones previas, Vickie se sorprendió cuando Graham le pidió matrimonio. Fue el 4 de julio de 1982 cuando el hombre le preguntó si deseaba ser su esposa. “Vino a la habitación y me dijo que si íbamos a hacer eso, teníamos que hacerlo bien. Se arrodilló y me lo pidió (el casamiento). Me dio el anillo que había comprado, que era tan dulce”, recordó.

El cuento de hadas terminó cuando la recién comprometida tuvo que tomar un vuelo de regreso a Tennessee en septiembre. “Era algo más que dejar a alguien a quien quería durante unos meses, se trataba del final de un capítulo de mi vida”, aseguró.

No obstante, la tristeza fue momentánea, ya que en diciembre Graham viajó a Estados Unidos para casarse con su amada. El hombre lo recuerda como un momento surrealista y emocionante. “Fue un torbellino, pero un torbellino feliz”, describió.

La pareja se casó el mismo año en que se conoció CNN Travel

Los siguientes años fueron caóticos debido a que el matrimonio viajaba mucho entre Estados Unidos y Reino Unido. Sin embargo, luego de que Graham terminó su carrera de Derecho, se establecieron en el primer país, donde tuvieron dos hijos.

A pesar de que vieven en Estados Unidos, la pareja frecuenta Reino Unido CNN Travel

Recientemente, la pareja celebró su 40 aniversario de boda. “Nos conocimos cuando teníamos 22 años. Los dos acabábamos de cumplir 23 cuando nos casamos. Y ahora tenemos 63″, añadió Vickie.

Ahora, cada vez que toman un vuelo juntos, reflexionan respecto a cómo se conocieron y cómo eso los llevó a ser quienes son ahora.

LA NACION