Se fueron del restaurante y la moza se indignó por la insólita propina que le dejaron: “No vengan más”

En los Estados Unidos y otras partes del mundo es normal que cuando las personas asisten a un restaurante deben de dejar propina a los mozos que los atendieron. Sin embargo, esta dinámica es desconocida por algunos extranjeros y, en ocasiones, genera vergonzosos momentos. En la red social de TikTok una moza se volvió viral al realizar un video en el que expresaba su frustración porque unos clientes solo le dieron una propina de poco más de 2 dólares.

Se trata de Grace Mastronardi, identificada en TikTok con el usuario @vibewithgracierose, quien reveló que quedó sorprendida al ver el dinero que le había dejado un grupo de alemanes. Rápidamente, se acercó a ellos y les preguntó si algo había estado mal con el servicio, a lo que ellos contestaron que “todo estaba bien”, pero a pesar de eso solo recibió 2 dólares.

Grace Mastronardi realizó un descargo en su cuenta de TikTok, pero horas después eliminó el video (Foto: @vibewithgracierose / TikTok)

Este hecho le causó gran frustración a la moza, quien decidió hablarle a la administradora y esperó que ella pudiera ayudarla. Sin embargo, le comentó que era mejor que ella hablara con ellos y les explicara cómo es la dinámica de las propinas.

La joven se acercó nuevamente a los clientes y les explicó que en los Estados Unidos se suele dejar propina entre 15 y 20 por ciento del consumo. Según la joven, en ese momento los extranjeros empezaron hablar alemán entre ellos y finalmente le dijeron “en nuestro país no se deja propina, así que no te la daremos”.

Grace admitió que en ese momento sintió ganas de llorar, pero no lo hizo y prefirió no hablar más del tema. Al final de su video, bromeó y comentó: “Por favor no vengan más a mi restaurante, y si lo hacen, yo no los atenderé”.

El video alcanzó más de seis millones de reproducciones y generó un debate en los comentarios. Por este motivo, la mujer decidió eliminarlo de su cuenta. Una parte de los usuarios argumentó que los extranjeros deberían adaptarse a la cultura del país y dejar buenas propinas. Pero otros comentaron que el problema no eran los clientes, sino de la industria en sí.

El detalle del ticket (Foto: @vibewithgracierose / TikTok)

”Dejar propinas en los EE. UU. es una locura. Simplemente, pague a todos un salario decente”, “la cultura de las propinas se ha salido de control en los Estados Unidos”, “el hecho de que te hayan engañado para que pienses que es el trabajo de los clientes pagar tu salario es una locura”, son algunos de los mensajes más destacados que recibió la publicación.

Se fueron sin pagar la cuenta de un lujoso restaurante y la moza se vengó de la peor manera

A principios de este mes, una historia similar cobró protagonismo. La moza de un restaurante tomó una drástica decisión después de que un grupo de comensales se retiró del lugar sin pagar. En las redes sociales, relató lo sucedido y dejó una dura advertencia contra las personas que se fueron. Su gesto radical se hizo viral en cuestión de horas.

Jessica Guevara, una camarera de California, Estados Unidos, le dio una lección de vida a una de las clientas que realizó dicha acción y mostró la contundente venganza que llevó a cabo. “A las chicas que se fueron corriendo y no pagaron su cuenta, dejaste tus anteojos, tonta”, comenzó a narrar en un video que compartió en su cuenta de TikTok. Acto seguido, empezó a destrozar los lentes de la clienta.

La moza contó la experiencia en TikTok

“Espero que estos sean tus 125 dólares”, escribió en la descripción del clip y de esta manera hizo referencia al importe que no fue abonado. Inmediatamente, el posteo recibió cientos de mensajes de indignación por parte de sus seguidores, que hicieron foco en la actitud de las jóvenes y le aconsejaron que les realice una denuncia por el mal momento que pasó.

