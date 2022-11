Salió de su auto para escuchar el mensaje de la amante y un detalle delató su infidelidad

escuchar

Un hombre infiel fue descubierto por un error que él mismo cometió. Le llegó un mensaje de su amante y lo terminó reproduciendo por Bluetooth.

Todo comenzó cuando iba arriba de su coche junto a su esposa y le llegó un audio de la mujer con la que estaba saliendo a escondidas. Él jamás llegó a sospechar que su pareja publicaría el video y que pronto sería viral.

Rápidamente salió del vehículo para escucharlo. Se había puesto muy nervioso con la situación y quería disimular. Sin embargo, olvidó por completo que su celular estaba conectado al Bluetooth, así que en cuanto le dio play su esposa escuchó toda la conversación sentada desde el asiento del acompañante.

Un hombre fue víctima de su propio celular en México

“Hola, mi amor. ¿Por qué no me has mandado mensaje? ¿Estás con tu esposa o qué?”, es lo primero que se escucha en el video que ya es viral en las redes sociales. Pero no todo terminó ahí, este hombre se había alejado lo suficiente como para no darse cuenta de que en el auto se escucha el audio que su amante le había dejado.

Como desde su celular no lo podía captar, reprodujo el audio más de una vez. Fue así como le dio tiempo a su esposa de comenzar a grabar todo. Para que no quedaran dudas del engaño, decidió confrontarlo con video en mano y subir todo a TikTok.

Pronto el clip se hizo viral. Muchos usuarios aplaudieron a la mujer por su osadía al mostrar su caso en las redes sociales. Otros se burlaron del monumental descuido del hombre y de la torpeza de no darse cuenta de que el dispositivo seguía conectado al Bluetooth.

Llegó a su casa acompañada por su novio y en la puerta se encontró con una “sorpresa” que jamás olvidará

A principios de este mes, otro hecho similar se volvió viral. En este caso ocurrió un engaño sin precedentes y a la vista de todos los vecinos, cuando un joven decidió llevar a su novia a su casa, y al llegar a la puerta, se encontró con una situación inesperada.

El video fue compartido en TikTok por la usuaria Priscila Santillano. Allí se ve claramente a la pareja llegar al domicilio después de haber compartido un paseo. Al joven en cuestión se lo puede observar muy contento hasta que se dio cuenta de que los tres hombres que estaban en la puerta de entrada, también la esperaban a ella.

Al parecer, ninguno se conocía entre sí y coincidieron por esas casualidades de la vida en el domicilio de la joven. Lo que jamás sospecharon fue que el vecino de enfrente grabó todo lo sucedido y, apenas subió el material a las redes sociales, se convirtió en un viral que dio la vuelta al mundo.

“Mirá, mirá, se le juntaron, se le juntaron. No sabe qué hacer”, se lo escuchó decir con tono jocoso al hombre que grabó el video, mientras parece llamar a otra persona para que vea lo que ocurría. Es que, seguramente, deben haber observado desde la ventana de enfrente ir y venir a estos jóvenes en búsqueda de su novia varias veces y sin saber bien qué pasaba. En las imágenes se ve cómo empiezan a discutir al momento en el que la mujer desciende de un auto con el novio. Los tres hombres que esperaban tenían una charla subida de tono y cuando la joven se les une con el cuarto, la discusión continúa. Mientras que ella intentaba que uno de ellos no se vaya, el resto la observaba atentamente.

Una vez que los hombres se dieron cuenta de lo que pasaba, decidieron irse. Antes de hacerlo, cada uno de ellos le dejó un regalo a la mujer, que no podía salir del enojo. Totalmente alterada, intentó que sus parejas se quedaran para escuchar la explicación que les quería dar. Finalmente, la dejaron sola al saber que los había “estafado” sentimentalmente todo este tiempo.

El Universal (México)