Se mudó a Nueva York y a la semana vio algo en el subte que no pudo creer: “Soy Carrie Bradshaw”

escuchar

Algunas personas consideran que vivir en Nueva York es costoso y agitado, por lo que prefieren establecerse en ciudades más pequeñas. No obstante, para otros, la Gran Manzana tiene un efecto casi magnético que los hace querer mudarse allí. Esta imponente urbe sorprende a sus habitantes cada día, sobre todo a los recién llegados. Este fue el caso de una mujer, quien quedó maravillada por algo que vio mientras se trasladaba en el subterráneo.

El momento lo grabó una amiga de la joven, quien después lo compartió en su cuenta personal de TikTok. El clip de tan solo 10 segundos tiene una descripción que señala: “Una chica que se mudó a Nueva York hace una semana”, y muestra a una mujer que observa el paisaje por la ventana del transporte público. Su sorpresa es tan grande que incluso se lleva las manos a la boca, en señal de asombro.

Una joven se maravilló ante la vista nocturna de Nueva York

La amiga mueve la cámara para evidenciar la causa de tanta conmoción, una gran vista conformada por los grandes edificios de la Gran Manzana y uno de sus icónicos puentes. Las luces de los edificios brillan en la noche, lo que cautiva a la recién llegada. “Voy a ser Carrie Bradshaw”, dice en la grabación, al hacer referencia al personaje principal de la popular serie Sex and the City, que se desarrolla en Nueva York.

Los usuarios reaccionaron de inmediato al video, algunos ubicaron el lugar y aseguraron que, según su experiencia, es común maravillarse ante ese paisaje cuando se viaja por esa ruta. “Estaba asombrado la primera vez que tomé ese tren y pasé por el puente”; “Paso todos los días por este puente y literalmente nunca envejece”; “Realmente es la vista más hermosa cuando la ves por primera vez”; “Ese puente es tan impresionante y lo he visto miles de veces”, escribieron en los comentarios.

Desventajas de vivir en Nueva York

A pesar de sus asombrosas vistas y múltiples eventos internacionales, hay personas que prefirieron irse de la Gran Manzana luego de vivir por un tiempo allí, ya que en muchos casos consideraron que no todo era tan glamoroso. En esa línea, un joven colombiano compartió en su cuenta de TikTok las razones por las que se fue de la ciudad luego de estar tres meses en ella.

El usuario, identificado como Wilmer, dijo que el estilo de vida es “mucho más costoso y estresante” que en otros lugares. Como trabajador, también criticó a los jefes neoyorkinos, ya que, según él, les es muy fácil despedir a sus trabajadores por la cantidad de gente disponible que busca empleo.

Un joven compartió en TikTok qué cosas no le gustaron de vivir en Nueva York

Para el latino, la alta presencia de roedores fue otra de las razones que lo hicieron cambiar. “Hay muchas ratas por todos lados, yo caminaba a la casa y había, iba en el metro y había. A mí no me gusta mucho eso”, compartió. Por último, el tiktoker se quejó de la inseguridad. “No me hacía sentir muy seguro, yo tenía miedo de que en cualquier momento me robaran en las vías del tren”, aseguró.

LA NACION