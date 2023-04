La estrategia de un restaurante de Nueva York para atraer clientes que generó locura

escuchar

Gracias al ingenio de sus propietarios, un nuevo restaurante de comida tailandesa en Nueva York se volvió viral incluso antes de abrir sus puertas. Su nombre generó sorpresa y elogios entre expertos en marketing digital y público en general. Incluso provocó respuestas por parte de plataformas tecnológicas como Google, que reconoció la creativa estrategia para hacerse notar en un mercado tan competitivo.

Thai Food Near Me, que se puede traducir como ‘comida tailandesa cerca de mí', es el nombre que se le dio a este nuevo sitio en el barrio de Murray Hill, en Manhattan. La marca comercial llama la atención por coincidir plenamente con la fórmula que utilizan las aplicaciones de búsqueda y mapas en línea para mostrar las mejores recomendaciones a cada usuario. Esta manera de conquistar la red provocó el asombro de los estrategas digitales, que se especializan en técnicas de posicionamiento en internet.

El restaurante tailandés acaba de abrir sus puertas y es un éxito gracias a la picardía de su nombre, que lo posiciona primero en los buscadores Thai Food Near Me

El repentino interés por el nuevo restaurante inició con una fotografía difundida en la cuenta de Twitter de @AliciaTatone, donde se apreciaba la fachada del local, aun en obras, y el nombre Thai Food Near Me en vibrantes letras amarillas. En poco más de una semana, la publicación está por llegar a cuatro millones de visualizaciones y miles de reacciones en la red social y fuera de ella.

No pasó mucho tiempo para que el mensaje se amplificara en la red y generara la respuesta de algunas marcas como la plataforma de reseñas Yelp, que escribió: “Todos nosotros estamos viviendo en 2023, pero estos tipos están viviendo en el 3023″. Otras cuentas oficiales como las de Google Maps, OpenTable y Uber Eats reaccionaron con elogios a la publicación que generó locura en la red.

“A mí me gusta. Siempre estoy buscando lo que sea que esté cerca de mí. Cualquiera que busque comida tailandesa lo encontrará primero, así que es marketing brillante”, comentó una usuaria; “Este es el equivalente moderno de las empresas que antes se llamaban ‘A1 camiones’ o ‘A1 limpieza’, porque así se aseguraban que serían las primeras en aparecer en la guía telefónica”, recordó alguien más.

Previamente otros negocios han aplicado estrategias similares con menos éxito @badmannersfood / Twitter @sushi_near_me / Instagram

Otros usuarios recordaron que previamente otros negocios habían optado por estrategias similares para darse a conocer rápidamente. Tal es el caso de un establecimiento llamado Sushi Near Me, que abrió desde mediados de 2020 en el Hollywood Boulevard de Los Ángeles, California. En este caso, su ingenio no fue premiado con la viralidad de la red y el local, finalmente, cerró sus puertas.

Tras el momento de popularidad inesperada en la red, Thai Food Near Me abrió este 4 de abril en el local ubicado en el 625 de la 2nd Avenue de Nueva York, para ofrecer su menú asiático, que incluye ingredientes como pollo, ternera, cerdo, gambas y tofu, así como una selección de platos con mariscos.

Hasta mediados de 2022, en el mismo sitio funcionaba otro local de comida tailandesa llamado Yoongkao Thai Dining, pero tras una remodelación, los nuevos empresarios parecen estar decididos a superar al anterior. “Tanto si es un viejo fan de la cocina tailandesa o un recién llegado en busca de probar algo nuevo, Thai Food Near Me es el mejor restaurante para experimentar los auténticos sabores de Tailandia en Nueva York”, se lee en la presentación de su sitio web.

LA NACION