Una joven titulada con una maestría en negocios deportivos globales de la Rutgers University se anotó para una vacante que se ofrecía en un centro de estudios de Virginia con el objetivo de impartir clases como entrenadora del equipo de porristas. Tras ser aceptada por el reclutador, dejó Florida para comenzar su nuevo desafío. Sin embargo, todo se vino abajo a tan solo siete días de haber iniciado por una increíble razón.

Camryn Spina, de 24 años, compartió su historia a través de un video de TikTok y debido a lo sorprendente de su experiencia, el clip se volvió viral. Mientras se aplicaba el maquillaje, la joven contó que había visto la vacante en internet, por lo que envió su currículum. Al poco tiempo, recibió un correo electrónico de quien se convertiría en su jefe directo. “La entrevista fue increíble, duró una hora y media y sentí como si conociera a este tipo de toda mi vida”, relató Spina en su perfil de TikTok.

Luego, el empleado de la universidad de Virginia le volvió a escribir para pedirle que viajara a su estado y tener una entrevista en persona. Ella creyó que sería la siguiente parte de su contratación. “Me alquilaron un coche y llegué al lugar. La entrevista duró cinco horas”, narró la joven: “Igual que en la primera, simplemente no podíamos callarnos. Fue realmente emocionante”.

Tras conocerse en persona y hacer un recorrido de trabajo, el reclutador le dijo a la mujer que le gustaría contratarla y ella, después de pensarlo durante un tiempo, envió un correo para aceptar la propuesta. Inmediatamente, mandó toda la documentación que el departamento de Recursos Humanos le había solicitado y comenzaron a organizar su inicio de trabajo para el 1º de agosto.

Toda la información que Spina mencionó en TikTok fue corroborada por Insider y ella pidió al medio que no se revelara el nombre de la universidad ni la identidad del que sería su jefe por miedo a represalias. Sin embargo, el medio corroboró la veracidad de su testimonio.

“Hablamos sobre si me mudaría, sobre cuánto tiempo necesitaría para encontrar un lugar donde vivir y para empezar me alojó en un hotel”, agregó Spina: “Mi novio me ayudó a mudarme, conduje mi auto durante 13 horas”.

La joven llegó a Virginia con todas sus pertenencias y comenzó a trabajar a partir de la fecha acordada, pero el plan se comenzó a desmoronar cuando, días después, recibió un mensaje de Recursos Humanos para decirle que su contratación todavía estaba en proceso.

Una joven de Florida fue contratada para trabajar en una universidad de Virginia, pero su proyecto se volvió una pesadilla @ camrynspina / TikTok

“Su solicitud está actualmente bajo revisión por parte del departamento y si es seleccionado para avanzar en el proceso de contratación, un gerente de contratación se comunicará con usted”, se leía en el correo electrónico del departamento de Recursos Humanos. Un día después, su jefe la llamó para decirle que había problemas con su documentación, algo que ella pensó que era imposible, ya que ni siquiera tenía multas de tránsito o antecedentes penales. Sin embargo, RR.HH. le informó que no estaba contratada, días después de que ella había comenzado a desempeñarse en sus labores.

Adiós a la buena relación

El 11 de agosto a Spina le informaron que no habían iniciado su trámite de contratación. Además, tenían más candidatos para la vacante y la persona que era su jefe dejó de tener contacto con ella. “Al principio fue una situación de pánico, principalmente por todo el dinero que había gastado. Es mucho dinero que perder en un par de días sin garantía de recibir un cheque de reembolso”, señaló la joven. De un momento a otro, se quedó sin casa y sin trabajo.

Tras varios días de confusión, el departamento de Recursos Humanos le confirmó que nunca había estado contratada y que no era la candidata preferida para quedarse con la vacante. Al final de todo el drama, el supuesto jefe le reembolsó US$1600 en un cheque y ella aprendió una gran lección: “Ahora sé que no debo seguir adelante con nada hasta que obtenga los documentos oficiales, en lugar de confiar en que eventualmente llegarán”.