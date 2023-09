escuchar

Una mujer colombiana compartió en redes sociales la odisea que significó para ella conseguir trabajo en Estados Unidos. Cuando llegó al país, hace un año y medio, se instaló en Tampa, Florida, y todo fue sencillo, por lo que se mantuvo estable por un tiempo. Sin embargo, vivió una situación en la que se sintió discriminada y alertó sobre un detalle que considera importante para obtener un buen empleo.

La usuaria @ingridromero10 publicó un clip en su cuenta de TikTok para expresar la frustración que sintió en los últimos meses. Inició su relato al mencionar que cuando arribó a Florida nunca tuvo complicaciones en encontrar trabajo, en los primeros días en que estuvo allí la contrataron. No obstante, los problemas surgieron poco después.

Según dijo, una de sus compañeras de trabajo le hacía prácticamente la vida imposible y les pedía a sus superiores que la sacaran de su área porque no hablaba inglés: “Por primera vez viví lo que es la discriminación y mis jefes tenían preferencia por ella”. La tiktoker no estaba dispuesta a soportar ese ambiente en su lugar de empleo, así que tomó la decisión de mudarse a California.

Una mujer latina contó lo difícil que es conseguir trabajo en EE.UU.

La joven conservaba la esperanza de que todo mejorara una vez que se instalara allí, pero eso estaba lejos de suceder. A pesar de que tenía un permiso de trabajo para estar legalmente en EE.UU., en muchos lugares la rechazaban. A los pocos días de darse cuenta de lo complicado que era encontrar una opción ideal, recurrió a agencias especializadas en poner en contacto a los aspirantes con los empleadores.

Finalmente, le dieron un trabajo con la promesa de que sería duradero y formal, pero a los dos días el gerente llegó con una mala noticia. “Me dijeron que la compañía ya no necesitaba a tantos empleados y que les darían preferencia a lo que estaban fijos, contratados directo con la empresa y no por medio de una agencia”, declaró. La despidieron sin darle más explicaciones y ella cree que es porque no sabía hablar inglés tan fluido.

El consejo clave de la tiktoker para trabajar en EE.UU.

La colombiana dejó en claro que esa había sido su experiencia y que no significaba que todos sus connacionales estaban destinados a vivir lo mismo. Aun así, quiso dar un consejo que ella consideró clave para quienes deseen residir en el país norteamericano. En su opinión, es fundamental hablar inglés, aunque sea en un nivel básico: “Siempre les recomiendo que si van a mudarse a otro país donde no se hable su lengua materna, por lo menos busquen la forma de aprender un poquito de ese idioma. No es indispensable, pero sí te hace todo más fácil”.

Para trabajar en EE.UU. se necesita un permiso de trabajo emitido por las autoridades

El clip acumuló poco más de 100 mil reproducciones y cientos de comentarios de otros extranjeros que vivieron algo parecido a la tiktoker colombiana. “Es difícil encontrar trabajo ahora en EE.UU.”; “En EE.UU. los trabajos son temporales, por eso hay que emprender”; “La situación laboral en ese país está para llorar”; “La mayoría de los trabajos en EE.UU. son tóxicos”, escribieron.

