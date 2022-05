Se robó la cortadora de pasto de unos vecinos, pero antes tuvo una insólita actitud

Los ladrones cada vez se las ingenian más para robar de una manera creativa o al menos intentan que su fechoría no pase desapercibida. Este fue el caso de un hombre que entró a una casa en Texas, Estados Unidos, para llevarse una podadora, pero antes se tomó la molestia de cortar el césped de la vivienda. Todo quedó captado en las cámaras de seguridad del lugar del crimen y ahora la grabación se volvió viral.

Ladrón corta el césped antes de robarse una podadora

El personal de Port Arthur Police Department ya busca al sujeto para aplicarle el peso de la ley tras el delito y fueron precisamente los elementos de la policía los encargados de compartir este video, que rápidamente fue tomado por los usuarios de redes sociales y después compartido de manera masiva a través de ellas.

El clip muestra el momento en el que el amante de lo ajeno entra a la casa y después de unos segundos sale con la podadora en mano. No estaba apresurado ni preocupado a pesar de irrumpir en una propiedad privada; incluso le dio tiempo de ponerle gasolina al artefacto y hacerlo funcionar sin ningún imprevisto. No solo eso, también podó el pasto del jardín frontal de la casa, dándole al menos tres pasadas, con calma, antes de seguir su camino con su nueva adquisición.

En la grabación, también se ve cómo el delincuente recorre el jardín y el patio de la casa para, antes de irse con su botín, dejarles podado el césped en vista de que ya no iban a tener con qué cortarlo. El video fue retomado también por diversos noticieros, como el ABC13 Houston, donde se señala que los hechos se registraron el pasado 1 de abril de 2022, pero que se viralizó recientemente en varios medios estadounidenses y de América Latina.

Ladrón de podadoras es buscado por la policía

El atraco fue realizado por Marcus Hubbard, según lo identificó el personal de Port Arthur Police Department. Las autoridades también revelaron que, tras el robo, abandonó podadora en un callejón que estaba cerca del domicilio.

El ladrón tiene otra orden de arresto por robar Youtube ABC13 Houston

Marcus se habría dado cuenta de que agentes de la policía lo veían y seguía sus pasos, así que la soltó y salió corriendo, sin que los uniformados pudieran darle alcance. Ahora las autoridades de Texas ofrecen una recompensa a quienes brinden información que pueda ayudar a localizarlo.

“La Policía pide que cualquier persona con información sobre Hubbard o cualquier otro delito llame al Departamento de Policía de Port Arthur al 409-983-8600 o a Crime Stoppers del sureste de Texas al 409-833-TIPS (8477). A las personas que llamen no se les preguntará su nombre y pueden ser elegibles para una recompensa en efectivo”, se lee en la publicación de la policía.

Al parecer no es la primera vez que Marcus toma cosas que no son suyas, pues de acuerdo con la cadena ABC13, ya tenía una orden de arresto pendiente también por robo dentro de un edificio. Cada vez es más común que las personas que cometen delitos quedan registradas bajo las cámaras de seguridad y esta no fue la excepción.