Se viene la tormenta tropical Cristina y se levanta el alerta por fuertes lluvias en el Pacífico

Mientras la depresión tropical Boris comienza a disiparse, la tormenta tropical Cristina se desplaza lentamente frente al golfo de Fonseca. Además, una amplia franja de Estados Unidos enfrentará este martes el inicio de un episodio de tiempo severo desde las Grandes Llanuras hasta el Medio Oeste. Las condiciones atmosféricas favorecerán el desarrollo de tormentas intensas capaces de producir granizo de gran tamaño, ráfagas destructivas de viento, lluvias torrenciales e incluso tornados.

Boris y Cristina en el Pacífico: lluvias e inundaciones amenazan México y Centroamérica

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) mantiene bajo seguimiento a dos ciclones tropicales activos en el Pacífico oriental que generan lluvias intensas y condiciones peligrosas en sectores de México y Centroamérica.

Satélite Sobre Las Tormentas En El Pacífico

Según el NHC, la depresión tropical Boris se ubicaba durante la madrugada de este martes cerca de la costa sur de México con vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora (65 km/h) y ráfagas de hasta 52 millas por hora (83 km/h).

El sistema avanzará hacia el norte-noroeste antes de girar al noroeste e internarse sobre el estado de Guerrero durante la mañana. Los pronosticadores anticipan un debilitamiento rápido, por lo que Boris terminará disipándose por la tarde.

La segunda tormenta bajo vigilancia es Cristina, localizada frente a las costas del golfo de Fonseca. De acuerdo con el NHC, el fenómeno también registraba vientos máximos sostenidos de 40 millas por hora (65 km/h), con ráfagas de hasta 52 millas por hora (83 km/h).

El ciclón se moverá lentamente cerca de las costas de Nicaragua, Honduras y El Salvador antes de iniciar un desplazamiento hacia el noroeste y oeste-noroeste durante la mitad de la semana.

Las previsiones indican que Cristina mantendrá una intensidad similar durante este martes, aunque comenzará a debilitarse posteriormente. El sistema evolucionará a depresión tropical durante el miércoles mientras avanza tierra adentro sobre Centroamérica y terminará disipándose hacia el jueves.

El Centro Nacional de Huracanes alertó que las lluvias vinculadas a Cristina impactarán amplias zonas costeras de Centroamérica hasta el jueves. Al igual que ocurre con Boris, las precipitaciones podrían generar inundaciones peligrosas y deslizamientos de tierra en regiones montañosas.

Tormentas severas en EE.UU.: riesgo elevado en las Dakotas y Nebraska

Según el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés), este martes existirá un riesgo mejorado de nivel tres sobre cinco de tormentas severas en sectores de las Llanuras del norte y del centro.

La zona más comprometida abarcará partes de Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska y áreas cercanas, donde las condiciones serán favorables para la formación de superceldas durante la tarde y la noche.

El organismo anticipó que numerosas tormentas severas se desarrollarán a lo largo de la jornada y podrán generar ráfagas de viento de entre 60 y 80 millas por hora (97 y 129 km/h), con registros localmente superiores en algunos sectores. Además, se prevé la caída de granizo grande a muy grande y la posibilidad de tornados, algunos de ellos potencialmente fuertes.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) emitió un Riesgo Mejorado de nivel tres sobre cinco para porciones de Dakota del Norte, Dakota del Sur y Nebraska SPC

Los meteorólogos señalaron que las primeras células tormentosas podrían desarrollarse durante la tarde cerca de una línea seca ubicada entre el oeste de Dakota del Norte y el oeste de Nebraska. A medida que avance la jornada, esas tormentas tenderán a organizarse en un sistema convectivo de gran tamaño que se desplazará hacia el este.

Granizo muy grande y tornados fuertes: las zonas bajo amenaza del SPC

La principal preocupación durante las primeras horas de desarrollo de las tormentas será la formación de granizo de gran tamaño. Según el SPC, algunas superceldas podrían producir piedras con diámetros superiores a dos pulgadas (cinco centímetros).

Las condiciones también favorecerán la aparición de tornados. El organismo indicó que el riesgo más elevado se concentrará sobre el noreste de Dakota del Norte, donde la interacción entre diferentes corrientes de viento podría permitir la formación de superceldas capaces de producir algunos fuertes.

Más al sur, desde el centro de Dakota del Sur hasta sectores de Nebraska, también existirá potencial para tornados asociados a tormentas aisladas que logren mantenerse separadas de las líneas principales de precipitación.

Durante las primeras horas de la noche, la amenaza podría alcanzar su punto máximo en algunas áreas del este de Nebraska y del sudeste de Dakota del Sur.

Satélite De La NOAA Hoy

Más de 120 millones bajo riesgo por tormentas severas en las Llanuras y el Medio Oeste

De acuerdo con FOX Weather, el episodio de tiempo severo que comenzará este martes afectará potencialmente a más de 120 millones de personas entre las Llanuras del norte y el Alto Medio Oeste hasta el jueves.

Los especialistas de FOX Weather destacaron que la combinación de puntos de rocío elevados y el calentamiento diurno proporcionará la energía necesaria para alimentar todos los fenómenos severos, incluidos granizo, vientos destructivos, tornados e inundaciones repentinas.

Durante este martes, la amenaza principal se concentrará en partes de Minnesota, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Nebraska, donde podrían desarrollarse superceldas capaces de producir todos los riesgos meteorológicos severos habituales.

Según el centro de pronósticos de FOX Weather, las mayores amenazas durante la tarde y la noche serán el granizo de gran tamaño y los tornados.

Posteriormente, a medida que los sistemas tormentosos se organicen y avancen hacia nuevas áreas, el peligro dominante pasará a ser el de los vientos dañinos.

Inundaciones repentinas en EE.UU.: dónde podrían caer las lluvias más intensas

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió un riesgo leve de lluvias excesivas para sectores de las Llanuras del norte y del valle superior del río Mississippi durante este martes y la madrugada del miércoles.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) decretó un riesgo leve de precipitaciones excesivas para las Grandes Llanuras y el valle superior del Mississippi NWS

Las precipitaciones intensas podrían provocar inundaciones repentinas localizadas, especialmente en áreas urbanas, carreteras, pequeños cursos de agua y zonas bajas propensas a acumular agua.

La misma amenaza se extenderá además sobre partes de los valles de los ríos Ohio y Tennessee, así como sectores del sureste del país norteamericano. Allí también se esperan tormentas capaces de descargar grandes cantidades de lluvia en períodos relativamente cortos.

FOX Weather informó que el riesgo de inundaciones crecerá durante la semana. Las tormentas cargadas de humedad podrían dejar acumulaciones generalizadas de entre una y dos pulgadas (2,5 y cinco centímetros) de lluvia en sectores de Minnesota, Wisconsin, Iowa e Illinois hacia el final de la semana.

Además, algunos puntos donde las tormentas se desplacen lentamente o pasen repetidamente sobre las mismas zonas podrían superar las dos a tres pulgadas (cinco a 7,6 centímetros) de precipitación acumulada.