Semana Santa: cuándo es feriado en Estados Unidos

Según la tradición religiosa, la Semana Santa marca el inicio del calendario litúrgico para los cristianos. Este año, comenzó el 2 y termina el domingo 9 de abril, con la Pascua. En cuanto a Pésaj, o la Pascua Judía, este año se celebra entre el 5 y el 13 de abril. En cada país se celebra de forma distinta y en algunos incluso se dictan días festivos oficiales. En el caso de Estados Unidos no es así, con excepción de algunos estados.

Esta semana es especial para los creyentes católicos, quienes reflexionan sobre los últimos episodios de la vida de Jesús en la tierra, su crucifixión y resurrección en la Pascua.

En Estados Unidos, el momento más esperado es el Domingo de Pascua, donde se hacen actividades y reuniones familiares. Además, ese día los niños participan en la búsqueda de huevos. Los cristianos celebran la resurrección de Jesucristo al tercer día después de su crucifixión y con esto se termina el período de 40 días conocido como Cuaresma.

No obstante, uno de los momentos más simbólicos según la tradición es el Viernes Santo, conocido en EE.UU. como Good Friday. Para los creyentes es un día de luto, porque simboliza cuando Jesús murió en la cruz.

Good Friday en EE.UU.: ¿cómo se trabaja?

La Semana Santa no es un feriado nacional, según el calendario de días festivos federales de EE.UU. Sin embargo, en algunos estados y lugares se acostumbra que el Viernes Santo, que es el próximo 7 de abril, no sea laborable. La Bolsa de Nueva York y otros mercados financieros estarán cerrados por tradición.

El próximo día de asueto oficial en Estados Unidos será el Memorial Day o Día de la Conmemoración de los Caídos el 29 de mayo.

¿En qué lugares de EE.UU. es oficial el Good Friday?

Hay un total de doce estados que sí contemplan el Viernes Santo como fiesta estatal: Connecticut, Delaware, Florida, Hawái, Indiana, Kentucky, Luisiana, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Texas y Tennessee, de acuerdo con Federal Times.

Esto quiere decir que las oficinas estatales y los tribunales no abrirán sus puertas ese día. También puede ser que otros negocios se sumen y decidan no trabajar. Por lo tanto, en Estados Unidos la Semana Santa no es festiva oficial, a menos que el estado o las empresas lo decidan así.

El Viernes Santo es una de las conmemoraciones más representativas dentro del cristianismo Unsplash

En otros países la celebración es diferente. En Argentina, por ejemplo, la ley define como no laborable al Jueves Santo y como Feriado al Viernes Santo, los próximos 6 y 7 de abril, respectivamente.

En México, una nación fronteriza con EE.UU., la Ley Federal del Trabajo no contempla el Jueves y Viernes Santos dentro de la normatividad. Sin embargo, algunas empresas e instituciones le dan este día de descanso a sus empleados.

¿Qué feriados quedan en Estados Unidos en 2023?

En los días considerados como feriados oficiales, la mayoría de las oficinas de Gobierno cierran, al igual que los bancos y algunos negocios.

Día de la Conmemoración de los Caídos o Memorial Day: Es el último lunes de mayo y honra a los civiles y soldados fallecidos al servicio de la nación .

. “Juneteenth”: se celebra el 19 de junio. Cuando la fecha cae durante el fin de semana, el feriado laboral se pasa al viernes si se trata de un día sábado o al lunes siguiente si se trata de un domingo.

Día de la Independencia: el 4 de julio.

Día del Trabajo: el primer lunes de septiembre.

Día de la Raza: segundo lunes de octubre.

Día de los Veteranos: el 11 de noviembre es un día festivo federal en EE.UU.

Acción de Gracias: cuarto jueves de noviembre.

Navidad: 25 de diciembre.

