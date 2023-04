Adamari López reveló la verdadera razón por la que se ausentó durante tanto tiempo de ‘Hoy Día’, de Telemundo

escuchar

La conductora Adamari López preocupó a sus fanáticos luego de ausentarse de las transmisiones recientes del programa Hoy Día, de Telemundo. Debido a que el matutino decidió hace poco renovar a su equipo de conducción, había dudas de cuál sería el destino de la presentadora. Este lunes quedaron despejadas, ya que la puertorriqueña volvió al show. Antes, aclaró qué pasó después de sus vacaciones.

Hace unos días, López corroboró al medio People en Español que tuvo permiso para ausentarse del programa. Primero, se divirtió en la nieve con su hija, Alaïa, y otros amigos cercanos en Vail, Colorado, desde donde compartió algunas historias de Instagram de sus mejores momentos.

Adamari López presumió sus clases de esquí en Vail

En una entrevista reciente con La Opinión, la conductora aseguró que este era el cuarto año en el que llevaba a su hija a esquiar, alabó su técnica e incluso hizo una alusión a su expareja, el bailarín español Toni Costa. “Ahora ella se mete por las negras pisadas, como ella dice, y mamá va detrás de ella (...) Tiene muchas habilidades. Yo creo que como Toni para las cosas que son de deporte, en esa parte papá pura y pinta”, declaró.

Luego de divertirse, la también actriz dejó ver que ya se encontraba en Miami, por lo que sus seguidores esperaban que volviera al programa de Telemundo. Por eso, los tomó por sorpresa ver que la nueva presentadora invitada, Lourdes Stephen, seguía en el matutino. Mientras tanto, la puertorriqueña compartía historias en Instagram desde diferentes lugares, como un café y un spa en Coral Gables.

Adamari López presumió su fin de semana por Coral Gables @adamarilopez/Instagram

¿Qué le pasó a Adamari López?

En la entrevista con el medio citado, Adamari reveló que había llegado a Miami un sábado en la madrugada para dejar listo todo antes de volver al trabajo. “Me fui a hacer la prueba de Covid y salió positiva. Me la hice por fuera y me salieron dos negativas, pero no puedo volver al trabajo porque la política de mi empresa es que, una vez que sale positivo, tienes que quedarte fuera (...) No tengo Covid, pero no puedo volver a trabajar hasta el próximo lunes”, reveló.

Adamari López vuelve a Hoy Día de Telemundo

Este 3 de abril, en las redes sociales de Hoy Día compartieron un video con la descripción. “¿Quién está de regreso?”. En las imágenes se anunciaba que la puertorriqueña estaba de vuelta.

Aunque al fin se acabaron las especulaciones, el eco que tuvo su ausencia se debió a la restructuración reciente de la producción de Hoy Día. En ese cambio, se decidió finalizar el contrato de casi todos los presentadores y darle la bienvenida a figuras como Penélope Menchaca, Andrea Meza, Daniel Arenas, entre otras. Adamari López fue la elegida para recibir a sus nuevos colegas.

En la entrevista reciente reiteró la importancia de saber adaptarse a los nuevos formatos. “Creo que cada oportunidad que se me da para seguir trabajando es excelente, que el programa continúe al aire, que la gente lo siga apoyando, me parece espectacular. Pienso que cada compañero es diferente y maravilloso a la vez, no necesitamos ser íntimos amigos para tener una buena manera de tratarnos, a la hora de compartir (...)”, destacó.

Antes de su regreso a la rutina, la conductora acompañó a Jacky Bracamontes a la fiesta de presentación de su portada en la exclusiva publicación Revista S.

