Separado de Belinda, Christian Nodal fue captado de la mano de Cazzu en Guatemala

Casi cuatro meses después de anunciar su ruptura con Belinda, el cantante mexicano Christian Nodal fue grabado mientras caminaba de la mano por las calles de Guatemala con Cazzu. La encargada de hacer públicas las imágenes fue una usuaria de TikTok, quien se encontró a la flamante pareja en el momento justo en el que salían a dar un paseo por la ciudad colonial Antigua, al sur del país.

En el clip, que fue filmado desde el interior de un vehículo, se lo puede ver a Nodal muy sonriente mientras saluda a quienes lo graban. En una mano el artista sostiene un cucurucho de helado, mientras que en la otra, la mano de Cazzu, quien en ningún momento mira a la cámara.

Christian Nodal en Guatemala

La publicación no pasó desapercibida y rápidamente superó los 210.000 comentarios. Además, tuvo 3,9 millones de views.

Christian Nodal sonríe cuando ve que los fanáticos lo descubrieron TikTok @jassgrajeda23

Si bien ninguno de los dos confirmó la relación, también fueron fotografiados en la pista de un aeropuerto, donde se subieron a un jet privado con destino a la ciudad española de Barcelona, según informó TV Azteca Guate. En las imágenes se los puede ver a los dos abrazándose muy sonrientes.

Cazzu y Christian Nodal tomaron un jet privado tvaztecaguate.com

De acuerdo a lo informado por los medios guatemaltecos, Nodal viajó exclusivamente al país centroamericano para encontrarse con Cazzu, quien se encontraba en Guatemala para hacer un show en el Empire Music Fest, que finalmente fue suspendido por el clima.

Cazzu y Christian Nodal fueron vistos en el aeropuerto tvaztecaguate.com

Christian Nodal y su relación con Belinda

Belinda y Christian Nodal se habían conocido en agosto de 2020 durante la edición mexicana del popular reality de cantantes La Voz, y el flechazo fue inmediato.

La ruptura de Belinda y Christian Nodal fue polémica (Crédito: El Universal Mx)

Enseguida comenzaron un noviazgo, y al año siguiente no dudaron en anunciar a través de las redes sociales su compromiso. Sin embargo, en febrero pasado sus fanáticos quedaron sorprendidos cuando él anunció en una story que su relación con la cantante mexicana había llegado a su fin.

“A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro. Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo”, escribió el artista en esa ocasión.

Christian Nodal confirmó que se separó de Belinda (Foto: Instagram)

Para que no quedaran dudas de que ya no había vuelta atrás, en mayo pasado Nodal decidió ponerle un punto final definitivo a cualquier atisbo de reconciliación. Durante un viaje por Costa Rica, el artista de rancheras no lo dudó y se hizo borrar el último de los cuatro tatuajes que se había hecho en honor a la intérprete de “Boba niña nice”. Inmediatamente tras anunciar la ruptura, él se modificó todas las imágenes que hacían ilusión a Belinda: su nombre, su mirada y un corazón que se hicieron juntos.

Solo restaba el que tenía en la frente con la palabra: “Utopía”, el nombre de uno de los álbumes discográficos de su exprometida. Tras pasar por un local de tatuajes, la nueva marca que porta en su cara es una flor.

Los tatuajes que se hizo Nodal en honor a Belinda (Foto: Instagram)

El primer tatuaje que borró el cantante tras anunciar su ruptura con Beli, como suelen llamarla en México, fue justamente el que tenía en la oreja con esta misma palabra. Lo tapó con los cuatro palos de poker, para no dejar ningún rastro de las letras. Luego se modificó en Guadalajara, Jalisco, el más grande, el de los llamativos ojos de la intérprete sobre el pecho. Encima optó por un diseño de unas alas, que en realidad todavía no se logran apreciar con detalle. El otro tatuaje es un arco de cupido y un número cuatro, que ambos se plasmaron en la muñeca cuando cumplieron cuatro meses de relación.