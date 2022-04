¿Shawn Mendes quiere volver con Camila Cabello?: la letra de su última canción tendría la respuesta

La ruptura de Shawn Mendes y Camila cabello a fines del 2021 sorprendió a sus fanáticos. La pareja era considerada como una de las más estables dentro del mundo de la farándula. Si bien en aquel momento ninguno dio detalles acerca de la separación, sí lo hicieron poco a poco a través del trabajo, con los lanzamientos de sus canciones.

En un recorrido por las canciones más recientes de Shawn figura “It’ll be okay”, donde describió el momento previo a la ruptura, las dudas y el replanteo de la relación. Pero Camila no se quedó callada y meses más tarde le contestó con “Bam Bam”, canción que interpretó junto a Ed Sheeran. En el tema no se contuvo y criticó lo mucho que cambió la vida su expareja y expresó cómo se sentía cuando ya no estaban juntos.

Shawn Mendes -"When You're Gone"

El 31 de marzo Shawn lanzó una nueva canción que generó muchas preguntas. Con el título “When You’re Gone” habló acerca de darse cuenta de lo que perdió, las consecuencias de la separación y el intento por salir adelante. Según consignó Cosmopolitan y de acuerdo con la interpretación del tema, la extraña a la que hace referencia y con quien quiere volver es con Camila. “No quiero saber lo que es que te vayas. No quiero pasar página. Te escurres entre mis dedos poco a poco. No sabía que quererte fue lo más feliz que me había pasado”, dice parte de la petra.

Cómo fue la relación de Shawn Mendes y Camila Cabello

Si bien es común que luego de una ruptura entre celebridades se eliminen o bloqueen de redes sociales, este no fue el caso de Camila Cabello y Shawn Mendes. A pesar de no estar en pareja actualmente, ambos permanecen entre sus contactos en Instagram y de hecho no borraron las fotos donde se los ve juntos y enamorados.

Camila Cabello y Shawn Mendes cuando aún eran pareja (Foto: Angela Weiss / AFP) ANGELA WEISS - AFP

Cuando empezó la pandemia de Covid-19 y casi todos los países ordenaron el aislamiento total, los dos tomaron una decisión importante y convivieron durante ese período. En una entrevista con Audacy Check In, Mendes expresó: “Camila y yo fuimos muy afortunados porque pudimos tener un momento de calma. Fue la primera vez en seis años que nos pudimos relajar y no trabajar para nada. Salíamos a andar en bicicleta por Miami y eso se sentía realmente hermoso”.

En ese sentido, contó que de no ser por la cuarentena no habrían tenido la oportunidad de encontrar el tiempo para conectar y estar juntos. Contrario a muchas historias de parejas que se separan luego del aislamiento, ellos estuvieron más unidos.

Los cantantes eran considerados como una de las parejas más sólidas del ambiente musical (Foto: Archivo) The Grosby Group

Sin embargo, no todo fue mágico. Aunque hasta el momento ninguno dio explicaciones, sí se pudo interpretar por el contenido de varias entrevistas que la salud mental y emocional de ambos pudo ser uno de los motivos de la ruptura.

Según lo expresado en diversas ocasiones, Camila lidia desde hace varios años con problemas de salud mental que le atribuyó a los niveles tóxicos de estrés a los que está sometida desde muy joven, más precisamente desde el momento en que empezó su camino en el mundo del espectáculo.