Melanie Griffith fue vista disfrutando de un almuerzo con una amiga. Vestida con jeans anchos y una remera blanca manga larga, la actriz de 66 años demostró que el paso del tiempo no existe para ella. Su minicartera Louis Vuitton a juego con sus anteojos de sol reflejaron que la ex de Antonio Banderas no descuida ningún detalle

Backgrid/The Grosby Group