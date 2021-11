Camila Cabello habló de cómo su ansiedad provocó la ruptura con Shawn Mendes

La ruptura de Camila Cabello y Shawn Mendes suscitó numerosas especulaciones en las redes sociales. Ambos cantantes anunciaron hace una semana a través de sus respectivas cuentas de Instagram que tomaban caminos distintos después de dos años de pareja y que, a pesar de todo, mantendrían su relación como amigos. La protagonista de la última versión de Cenicienta decidió disipar las dudas de sus seguidores acerca de la razón que los llevó a tomar esta decisión.

La cantante, que comenzó su carrera en el grupo Fifth Harmony, del cual se alejó en 2016 para dar sus primeros pasos como solista, empezó a sentirse emocionalmente inestable antes del estallido de la pandemia, pero su problema se acentuó con el tiempo. “Antes [de la pandemia] me sentía muy agotada. Había estado trabajando casi sin parar desde los 15 años”, se lamentó Cabello en el último episodio de Time to walk emitido por Apple TV hace un par de días. “Casi no estaba en casa. No tenía tiempo para saber quién era yo fuera de mi carrera. Súmale a eso a mis batallas con la salud mental. Con esos niveles tóxicos de estrés ni siquiera sufrí un colapso porque, a pesar de todo, seguía trabajando”, añadió la cantante cubanoamericana de 24 años que en mayo de 2020 había hablado por primera vez de su salud mental y explicado públicamente en una entrevista en Wall Street Journal Magazine que padece de un trastorno obsesivo compulsivo como consecuencia de una fuerte ansiedad.

En su momento, Mendes, su ahora exnovio, también había hablado públicamente de las dificultades emocionales que sufría por haber empezado su carrera en la adolescencia y cómo las constantes giras y compromisos laborales habían afectado su vida familiar y social. Algo que quedó plasmado en el documental Shawn Mendes: In Wonder, disponible en Netflix, en el que también aparece Cabello en los primeros tiempos de su relación de pareja.

Camila Cabello y Shawn Mendes, en septiembre pasado en la premier en Miami de Cenicienta Grosby Group - Manny Hernandez/The Grosby Group

En aquella entrevista admitió que le había costado mucho revelar su trastorno al mundo porque se sentía “muy avergonzada”. “La ansiedad y yo somos buenas amigas. La escucho porque sé que solo está tratando de mantenerme a salvo, pero no le presto demasiada atención y no la dejo tomar ninguna decisión por mí”, reflexionó. Por aquel entonces admitió que se sentía con fuerza y saludable; aceptaba sus problemas de salud mental y los sobrellevaba con éxito. Sin embargo, la aparición del coronavirus rompió con esa estabilidad.

Camilla Cabello en una escena de Cenicienta, disponible en Amazon Prime Video Kerry Brown - Amazon Prime Video

La grabación de su última película, Cenicienta (disponible en Amazon Prime Video), se detuvo por un tiempo debido a las restricciones de la pandemia, obligando a Cabello a encerrarse en casa acompañada de Mendes. “Me sentía muy inestable durante la cuarentena. Rompía a llorar al menos una vez al día”, confesó refiriéndose al impacto que supuso para ella pasar de no tener ni un solo descanso a dejar de trabajar abruptamente. La ausencia de distracciones hizo que su salud mental empeorara. “Me quedé sola con mi ansiedad y con mi mente. Eso estaba interfiriendo en mi relación”, reveló.

Camila Cabello en la ceremonia de los premios Grammy, del año pasado

La compositora de “Don’t go yet” contó que esta dura etapa afectó también a sus relaciones familiares y sus amistades. “Estaba exhausta de muchas maneras, y en ese momento sentía que estaba corriendo una maratón con una pierna rota. Intenté seguir, pero era extremadamente difícil”, reveló, tras asegurar que le habría gustado tener “la voluntad de parar y pedir ayuda”. Luego de haber dicho esto, animó a sus seguidores a buscar asistencia si lo necesitaban para mejorar su salud mental.

Esta situación la llevó finalmente a priorizar su bienestar. “He intentado diferentes tipos de terapia, meditación, ejercicio, cambié mi alimentación y la manera en que organizaba mi tiempo para asegurarme de que hubiera un balance”, señaló Cabello al explicar así que necesita “tiempo para sí misma” y “sanar”. Un modo de darle respuesta a los rumores respecto a su reciente separación que además pone la mirada más allá del chisme y más cerca de las dificultades emocionales que la atraviesan.