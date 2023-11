escuchar

Una familia californiana se mudó a Texas con la intención de llevar una vida más asequible. Desde 2017 radica en Prosper, ubicado en el condado de Collin, y recientemente uno de sus miembros reveló el detalle sobre su nuevo estado que shockeó a todos. De acuerdo con datos de la Oficina del Censo de EE.UU., retomados por AP, en 2022 el estado de la Estrella Solitaria recibió 102 mil residentes de California.

Marie Bailey es una agente inmobiliaria en Texas, que en 2017 llegó desde El Segundo, California, con su esposo e hija. Desde su perspectiva, aunque la gran mayoría de californianos huyen en busca de un estilo de vida más asequible, en el Estado de la Estrella Solitaria encontraron algo más caro que en su lugar de origen: la tasa porcentual del impuesto a la propiedad. En una entrevista para Business Insider, explicó que ahora, cada vez que habla con un cliente potencial, esta es una de las primeras cosas de las que habla.

Texas es uno de los estados con la población más alta de EE.UU. Facebook @TravelTexasMX

De acuerdo con Bank Rate, “los impuestos a la propiedad se basan en el valor de una vivienda y se calculan localmente”. La cantidad que se paga dependerá de las tasas impositivas del estado y municipio, así como del valor actual de la propiedad. Estos se pueden reevaluar anualmente, lo que significa que pueden cambiar cada año.

En el caso de California, la Proposición 13 evita que los impuestos a la propiedad excedan el 1% del valor de una vivienda. De acuerdo con Business Insider, Texas impone impuestos a la propiedad significativamente más altos, en parte porque no recauda el impuesto estatal sobre la renta personal.

Bailey dijo al medio que, en su trabajo como agente de bienes raíces, normalmente ve tasas porcentuales del impuesto a la propiedad en Texas de entre 1,6% y 2,7%. Los residentes del estado de la Estrella Solitaria tienen la sexta carga de impuestos a la propiedad más alta del país, según una encuesta de WalletHub, de 1,74%, mientras que la tasa impositiva general efectiva sobre la propiedad de California es del 0,75%.

Por qué los californianos se mudan a Texas

Aunque la tasa porcentual del impuesto a la propiedad es más alta en Texas, también es uno de los ocho estados que no tienen impuesto sobre la renta individual. Por otro lado, California tiene la tasa impositiva marginal máxima sobre la renta individual más alta del país. “Este es uno de los mayores beneficios para las personas que dejarían una gran parte de sus ingresos en sus propios bolsillos en lugar de dárselos al Estado”, indican en California Movers.

Texas es comparado con California por su bajo costo de vida Facebook @TravelTexasMX

Además, el costo de vida para los texanos es significativamente menor. California es un 31,4% más caro, por lo que una gran parte de la población no puede ahorrar dinero. El sitio especialista en mudanzas explica que el precio de la vivienda es un 45,1% mayor, además del alquiler mensual y el seguro médico. A su vez, la economía de Texas es la segunda más grande de Estados Unidos.

Además de la familia de Prosper, Jannelle Crosnnan, una madre soltera, le dijo a Business Insider que cuando se mudó a New Braunfels, Texas, en 2020, por fin pudo comprar una casa. A pesar de que el detalle de los impuestos la sorprendió, considera que el estado es “justo” porque no tiene un impuesto sobre la renta y el impuesto sobre las ventas es más bajo que en California: “Teniendo en cuenta que nunca podría pagar una casa ahí, impuesto a la propiedad o no, no es un problema para mí”.

LA NACION