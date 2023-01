Su hijo sobrevivió a un incendio en Florida y asegura que fue su remera la que lo salvó

escuchar

Un mal manejo de una fogata causó una tragedia donde una madre de familia murió después sufrir quemaduras en todo su cuerpo. Su hijo, de 11 años, también quedó seriamente herido pero, según la versión del padre, gracias a que vestía ese día su remera favorita, evitó que el desenlace fuera doblemente fatal.

Jeffrey Foltz y su esposa hicieron una pequeña hoguera en el patio de la casa para alejar a los insectos que abundan en la pequeña ciudad de Tarpon Springs, Florida, donde viven, pero todo se salió de control cuando Nicole Foltz intentó arrojar más gasolina al fuego. La madre de cinco hijos se acercó demasiado a las llamas mientras sostenía el envase, lo que causó una explosión repentina que le provocó quemaduras graves en todo su cuerpo. De inmediato fue llevada a un hospital, pero las secuelas fueron tan graves que murió días después.

Jeffrey Foltz compartió en redes la recuperación de su hijo y la remera que portaba jeff.foltz.5 / Facebook

El hijo de Jeffrey y Nicole, de solo 11 años, resultó con quemaduras en el 40 % de su cuerpo y tuvo que pasar 12 días internado. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue que la remera de color negro que vestía el día del accidente resultó casi intacta. “Esta camiseta es la que llevaba mi hijo la noche del incendio”, contó el padre en una publicación de Facebook, donde mostraba la prenda que la mamá del chico le había regalado en la temporada pasada. “Pregunto cómo no se quemó… Nada. La chaqueta que llevaba quedó destruida; básicamente le quemó por completo los brazos y la cara, pero no quemó esta remera”, agregó.

A simple vista, la prenda no posee ninguna característica especial. Según la familia, costó unos US$23 y en el pecho tiene una ilustración de un personaje de la serie anime japonesa “Darling in the Franxxx”, un romance entre monstruos de ciencia ficción, emitida en 2018.

Sorprendente recuperación

Jeffrey Jr. pasó casi dos semanas en el hospital antes de ser dado de alta. A pesar del dolor de haber perdido a su esposa, el hombre no se separó de su hijo en ningún momento: “Me siento mal por otros niños allí. Puedo ver cómo es no tener la compañía de un ser querido al lado de tu cama las 24 horas del día, los siete días de la semana”, relató Foltz a medios locales.

La recuperación de las quemaduras será larga, pero el niño avanza con fuerza, asegura su padre. A solo dos días después de llegar a casa, volvió a caminar.

En los próximos días habrá un evento a beneficio de la familia afectada

Compañeros de trabajo de Nicole Foltz lanzaron una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe para apoyar al padre y los cinco hijos después de la tragedia. Dos empresas de la localidad donde viven los Foltz, Tapron Tavern y The Bistro, se unieron para donar el 10 % de sus ingresos de una jornada de diciembre, para los gastos del funeral y la atención médica del chico. “Nicole era increíble. Conmovió a la gente de una manera que ni siquiera puedo entender”, cerró Jeffrey.

