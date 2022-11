La ciudad de Estados Unidos que no para de crecer y se convierte en una de las mejores para vivir

escuchar

Desde siempre, Atlanta se ha presentado como una ciudad que ha sabido combinar su historia, la que ha descrito las luchas por los derechos humanos y la equidad, con la modernidad, para mantener las puertas abiertas a quienes la eligen como lugar de residencia. Ahora mismo, mientras se construyen nuevos proyectos de vivienda, aspiran a conservar la accesibilidad para todas las personas.

La regi贸n de Atlanta es reconocida por su impulso a las corporaciones, el ejemplo m谩s palpable es Coca Cola. La bebida estrella de la marca hoy se vende en m谩s de 200 pa铆ses, pero el primer vaso se sirvi贸 en Atlanta en 1886 y las p谩ginas del The Atlanta Journal fueron el primer destino de la publicidad que ha influenciado a creativos en todo el mundo.

La central de CNN en Atlanta, Estados Unidos

Adem谩s de la empresa refresquera l铆der, Atlanta tambi茅n es casa de Delta Airlines, CNN y AT&T Mobility. Por si fuera poco, la ciudad se mantiene como sede de 16 de las empresas bien posicionadas en el ranking Fortune 500 de la revista Fortune. Entre ellas, est谩n The Home Depot, United Parcel Service (UPS), The Southern Co., WestRock, Genuine Parts.

Esto no solo representa buena publicidad para la ciudad, que alienta nuevas inversiones y al turismo, sino que es relevante porque la participaci贸n de un entorno empresarial comprometido se traduce en mejoras econ贸micas y sociales para la regi贸n. En consecuencia, otras grandes corporaciones pueden ver en Atlanta un punto geogr谩fico para mudar sus operaciones corporativas, como han decidido varios gigantes de Silicon Valley en tiempos recientes.

Las estad铆sticas de empleo la han favorecido, incluso en un a帽o complicado por la inflaci贸n y en plena recuperaci贸n por la pandemia. En el mes de septiembre, alcanzaron una marca r茅cord por una tasa de desempleo hist贸ricamente baja. Una marca distintiva para la econom铆a del estado de Georgia en 2022, en comparaci贸n con la media nacional.

La bonanza econ贸mica de las 煤ltimas d茅cadas y la buena reputaci贸n, que la coloca en la cima del ranking de Money como como mejor lugar para vivir, contin煤a motivando el crecimiento poblacional en la zona metropolitana de Atlanta que no renuncia a un dise帽o urbano de calidad para sus habitantes.

Atlanta, Estados Unidos IStock

Sin embargo, al mismo tiempo que Atlanta se erige como un lugar favorable para las empresas tecnol贸gicas y quienes pueden acceder a esos empleos, los residentes han comenzado a preocuparse por el futuro de las comunidades que formaron durante a帽os. Los altos costos de las viviendas complican el acceso para las familias que tradicionalmente han habitado en Atlanta, compuesta mayoritariamente por personas afroamericanas.

Pero a diferencia de otras regiones donde el crecimiento econ贸mico ha ocurrido a costa de los m谩s desfavorecidos, en Atlanta est谩n buscando reducir el impacto en las peque帽as comunidades impulsando el comercio en menor escala para favorecer a los productores.

El gran reto para los desarrolladores de residencias en torno al ic贸nico BetLine, el circuito de 22 millas para recorrer sin autom贸vil, es lograr no solo mantener la cohesi贸n en la comunidad, tambi茅n la asequibilidad de la vivienda. Considerando que las proyecciones apuntan a que el crecimiento poblacional se mantendr谩 en las pr贸ximas d茅cadas.

