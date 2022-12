Un cocodrilo atacó una canoa e hizo desaparecer a un niño que iba en ella

escuchar

Un padre y su hijo circulaban en una pequeña embarcación en una población pesquera de Malasia, cuando de pronto un cocodrilo los embistió e hizo que ambos cayeran al agua, donde ocurrió una tragedia familiar. El adulto resultó con severas lesiones y del niño no quedó rastro. Los hechos ocurrieron el pasado 1 de diciembre en la localidad de Lahad Datu, del estado de Sabah. A casi una semana, no hay pistas sobre el paradero del pequeño, pero apuntan a que fue devorado por el reptil.

Desorientado por la embestida, que le causó lesiones en el cráneo y desesperado por no poder ver a su hijo, el padre llegó a la orilla, donde recibió auxilio de los aldeanos de la zona. Mientras tanto, las personas aseguraron haber visto al cocodrilo alejarse con el niño en las fauces.

Según información de la Estación de Bomberos y Rescate de Lahad Datu, la primera llamada de emergencia se recibió aproximadamente a las 10.25 a.m. del jueves. De inmediato, los equipos de rescate acudieron a brindar primeros auxilios al asustado padre y en paralelo se armaron operativos de búsqueda del menor.

Versiones de testigos citadas por los Bomberos explicaron que las dos víctimas remaban en la embarcación por la costa cuando fueron atacadas por el cocodrilo. “Una víctima fue rescatada con éxito por el público mientras que otra aún no ha sido encontrada”, señaló el comunicado oficial.

Los operativos de búsqueda del niño continuaron sin éxito durante los días siguientes en un radio de hasta dos kilómetros de donde ocurrió el incidente. En estas acciones participaron en coordinación los Bomberos, Policía local, Policía Marina y el Ministerio de Salud de Malasia.

“Durante la operación del Equipo de Operaciones de Búsqueda y Rescate no se encontraron nuevos signos de muertes”, explicaron las autoridades del lugar durante el fin de semana pasado. Los cocodrilos son grandes depredadores y se sabe que atacan a los humanos, sobre todo si se sienten amenazados. Por desgracia, los encuentros de este tipo de reptiles son bastante frecuentes, aunque la mayoría no se denuncian debido a que no pasan a mayores.

La especie de cocodrilo responsable de la mayoría de las muertes humanas relacionadas con cocodrilos es el cocodrilo del Nilo (Crocodylus niloticus), que tiene presencia en poblaciones costeras de África.

¿Dónde se registran más ataques de cocodrilo en el mundo?

Los cocodrilos se consideran entre las diez criaturas más peligrosas de la Tierra y pueden causar lesiones importantes o la muerte a las víctimas por simple instinto animal.

Los ataques de cocodrilo a humanos son frecuentes en algunas poblaciones de África y Asia David Clode / Unsplash

En África, los ataques se producen principalmente en la región del río Congo y el lago Chad, con un estimado de 29 muertes al año. En el Sudeste Asiático se han registrado muertes de cocodrilos tanto en Tailandia como en Indonesia, con un total aproximado de 34 incidentes fatales anuales.

Por último, en Australia los cocodrilos se encuentran principalmente en el Territorio del Norte, donde se han confirmado 15 muertes relacionadas con cocodrilos desde 2010.

Para minimizar las posibilidades de ataque, es crucial mantenerse alejado de los hábitats conocidos de los reptiles y no darles nunca de comer. También conviene estar atento a los alrededores cuando se esté cerca de fuentes de agua en las que puedan habitar.

