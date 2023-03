Es argentina y vivió una insólita seguidilla de eventos en un aeropuerto de EE.UU.: “Chica con suerte”

escuchar

La suerte no se gana ni se pierde, pero se aprovecha. Son cientos de miles las historias de aquellos que gracias a la buena fortuna conocen lugares maravillosos o viven situaciones que recordarán toda la vida. Recientemente, una joven argentina se hizo viral luego de compartir una anécdota en un aeropuerto en Estados Unidos. “Una chica con suerte”, expresó.

La mujer publicó su experiencia en su cuenta de TikTok, que roza los 25.000 seguidores y casi un millón de Me gusta. “Hoy les traigo un storytime de algo muy loco que me pasó en el aeropuerto en Vermont”, comenzó ella.

De acuerdo con su relato, debía tomar un vuelo que partía desde Vermont, donde vivía su hermana, con destino a Nueva York, para luego abordar otro avión que tenía como destino final Costa Rica, donde vive actualmente, según se pudo ver en el contenido de sus publicaciones.

Confió en su intuición y tuvo suerte

Su viaje de ida se complicó al momento de registrar su equipaje, ya que llevaba consigo dos mochilas y un miembro de la aerolínea le advirtió que solo podía subir al avión con una, debido a que eso era lo que contemplaba el boleto que había comprado. “Cuando pregunté cuánto tenía que pagar, me dijeron 60 dólares”, expresó.

Luego de no considerar la opción del pago como una alternativa viable, le consultó a la persona de la aerolínea que si encontraba a alguien que no llevase equipaje de mano, podía pedirle, a manera de favor, que la llevara como propia. Tras una respuesta afirmativa, comenzó su búsqueda.

Al poco tiempo se cruzó con un grupo de jóvenes, les contó acerca de su plan y ellos accedieron. “Yo sabía que era una chica con suerte”, manifestó. Momentos después, todos abordaron el avión y pese a que no lo pidió, le dieron un asiento de prioridad.

No obstante, el avión no despegó por un problema técnico y la joven se encontró sola en el aeropuerto. Cuando consultó por los precios de los taxis y Uber para regresar a la casa de su hermana, estos variaban entre 130 y 150 dólares. “Si no pagué 60 dólares por una valija, menos iba a pagar un taxi”, dijo en el video.

La mujer se dijo a sí misma que tenía mucha suerte y se dedicó a encontrar a alguien que la pudiera llevar hasta su destino. Durante dos horas preguntó a la gente en el aeropuerto si iban en la dirección que ella precisaba, cuando, de repente, los tres jóvenes que la habían ayudado a subir una de las mochilas al avión se acercaron a ella y, pese a que explicaron que no iban en la misma dirección, le ofrecieron llevarla hasta la casa de su hermana.

“Ustedes me dirán que fue peligroso, tal vez, pero yo confío en mi intuición”, advirtió la joven, quien luego agregó: “Dicho y hecho, me hice muy amiga de estos tres chicos y durante el viaje cantamos, charlamos y nos reímos de la vida”. Cuando bajaba del auto, uno de ellos le dijo: “Ves que sos una chica con suerte”.

LA NACION