Criticó la comida, los vecinos y otros detalles de EE.UU y dijo que todavía no se acostumbra

escuchar

En el mundo, se pueden encontrar una gran variedad de culturas. Por eso, los migrantes se topan con fuertes choques cuando se mudan de país en busca de oportunidades. En el caso de Estados Unidos, millones de latinoamericanos se mudan a ese territorio por diferentes motivos, pero no todos logran acostumbrarse al estilo de vida. Ese fue el caso de una boliviana, quien enumeró los aspectos con los que todavía no se familiariza.

La usuaria @vanessapinto1992 publicó un video en TikTok con su experiencia. En su caso, vive desde hace tiempo en EE.UU., por lo que quiso expresar cuáles son los contrastes entre este país y Bolivia. “No es que no me gusten, simplemente no me acostumbro, no es con lo que crecí”, manifestó y explicó sus razones:

La comida

Desde la experiencia de la creadora de contenido, identificada como Vanessa Pinto, la gastronomía estadounidense no tiene algo representativo. “No tienen un plato típico. Aquí es hamburguesa y pollo y ni siquiera uno a la brasa o algo”, aseveró. Esto le resultó raro, sobre todo porque en los países latinoamericanos lo culinario suele ser de lo más importante. “Aquí si se te antoja algo, no hay dónde comprarlo, tú te lo preparas”.

Una tiktoker dijo cuáles son las cosas a las que todavía no se acostumbra en EE.UU.

Los vecindarios

Por otro lado, la tiktoker abordó cómo son las relaciones humanas: “No sabes quiénes son tus vecinos. Nunca los ves, todo el mundo está trabajando”, comentó. Enseguida, argumentó que esta situación dista de la calidez latina. En Estados Unidos, “a lo mucho (se saludan con) la levantada de mano, no como donde uno se crio, que sabes hasta la vida del vecino. Aquí no, no tienes idea”.

La salud

El tema del servicio médico también es importante, dado que en Estados Unidos la atención es privada. En el caso de la boliviana, le da miedo no tener dinero para acudir con el especialista, ya que las consultas suelen ser muy caras: “Aquí no te dan ganas de enfermarte, peor si no tienes seguro, así como yo. Aquí te resfrías y te tomas tu té con limón, tu manzanilla si estás mal del estómago y puros remedios caseros”, afirmó.

Las distancias

La latina consideró que tener un vehículo en el país norteamericano es esencial, ya que caminar hacia la mayoría de los lugares es casi imposible. “Tienes que agarrar tu auto y manejar hasta el súper. Aquí las distancias son larguísimas y hasta se te quitan las ganas de comprar algo”, detalló.

Los trámites

Para la tiktoker, en su país era habitual hacer todos los trámites burocráticos rápidamente, algo que no pasa en EE.UU.: “Para sacar mi licencia de conducir, tardé todo un día y ni en la universidad había estudiado tanto como estudié ese librito de tránsito”, contó.

Entre lo que criticó, destacó la comida y la relación con los vecinos

Las medidas

Por último, la mujer mencionó que las medidas tanto de distancia como de peso son diferentes a las que se utilizan en Bolivia: “Acá no son kilómetros, son millas. No son kilos, son libras”, dijo. Incluso compartió una experiencia en la que no supo usar ese tipo de métricas: “En la licencia de conducir, me preguntaron cuánto pesaba y tenía que responder en libras, ahí me ven transformando (en el celular) rapidito”, cerró.

LA NACION