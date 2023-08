escuchar

“Perro, perro, perro”, gritaron al unísono todos los pasajeros de un vuelo de la aerolínea mexicana para manifestar su apoyo a una mujer que, entre lágrimas, fue recriminada por la tripulación de cabina, cuyos miembros le exigieron que bajara del avión porque su mascota, de apoyo emocional, no llevaba bozal.

En el video de un usuario identificado como Carlos Valadez, que compartió en TikTok, se ve a una azafata negar el apoyo a la viajera, que le pedía comprensión. “Están bajando a esta chica de su vuelo después de muchas horas. Viva Aerobus está bajando a la chica, que está llorando. Todos los pasajeros no queremos que la bajen”, dice el autor del clip. En la imagen se ve que la mujer sostiene a un perro terrier escocés negro, una raza que no mide más de 28 centímetros de altura.

Una pasajera es obligada a bajarse del avión con su perro de apoyo emocional

“¿Por qué te quieren bajar?”, pregunta el tiktoker. “Pero el perrito no se ve que sea malo, es un perrito lindo, vean. Queremos al perro en el vuelo”, dice el hombre. Cuando una de las azafatas se acerca, responde: “Es un procedimiento de la aerolínea”. Totalmente colapsada, la dueña del can exclama. “¡Quiero a mi mamá!”, mientras la misma trabajadora del avión le vuelve a pedir que se baje del transporte aéreo. “¡Qué poco empático!”, agrega Valadez.

Al poco tiempo, otra mujer se ofrece a sostener el hocico del pequeño animal para que no haya más motivos de pausa en el vuelo que debía cumplir la ruta entre Guadalajara y Ciudad de México.

Un perrito de asistencia emocional y su dueña fueron bajados de un avión Freepik

En otro video, Valadez cuenta que la historia de la chica y su perro no tuvo un final feliz, dado que ambos tuvieron que bajarse del vuelo que ya tenía 45 minutos de retraso. El tiktoker reveló que la pasajera había pasado los filtros. Sin embargo, a la mascota se le cayó el bozal y no se lo pudo volver a poner: “Entiendo que hay reglas, obviamente tenemos que seguirlas, pero también hay empatía y criterio. Yo tengo tres perrihijos y por eso soy muy empático, sé lo mucho que te ayudan los perritos”.

¿Cómo viajar con tu mascota en avión?

En el sitio web de Viva Aerobus se explica cuáles son los requisitos que deben cumplir los pasajeros que necesitan el apoyo de un perro de terapia: “En caso de que no quepa (el perro) en una transportadora, deberá portar bozal (no aplica bozal tipo arnés) durante todo el vuelo”. Si no se le quiere poner bozal, el dueño deberá presentar una carta o certificado de adiestramiento avanzado, además de una receta médica membretada y emitida “por una institución o médico especializado en salud mental”.

Cada aerolínea tiene diferentes restricciones sobre las mascotas a bordo y dicta sus propios lineamientos, que varían según la raza y el tamaño de los animales. En Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de las opciones para mascotas en cabina se limitan únicamente a gatos y perros pequeños.

