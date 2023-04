Tax Day: qué pasa si no hago la declaración de impuestos en EE.UU.

escuchar

La fecha límite para presentar la declaración de impuestos ante el Servicio Interno de Impuestos (IRS por sus siglas en inglés) en Estados Unidos es este 18 de abril. Los contribuyentes que no cumplan con la obligación impositiva recibirán una multa, cuya cantidad se determinará de acuerdo con el tiempo que la persona tarde en hacerla.

“Podría estar sujeto a la multa por no presentar, a menos que tenga una causa razonable para no haberla presentado a tiempo”, de acuerdo con la página oficial del IRS. Además, el declarante debe pagar los impuestos que tenía pendientes del año pasado. Así que, en caso de no hacerlo, también puede obtener recargos y una multa.

Asimismo, el contribuyente corre el riesgo de perder el reembolso al que tiene derecho. “En ciertos casos en que nuestros registros muestran que existe la obligación de presentar declaración de impuestos, pero la declaración no se ha presentado, retenemos los reembolsos de impuestos. Los retenemos hasta que las declaraciones vencidas son recibidas o se conozca una razón aceptable por la cual no existe la obligación de presentar declaración”, declaró el IRS. El tiempo límite para reclamar el reembolso es de tres años, a partir de la fecha de vencimiento de la declaración.

¿De cuánto es la multa por no presentar la declaración de impuestos?

La multa se calcula “en función de cuánto se demora para presentar su declaración de impuestos y el monto de los impuestos impagos a la fecha de vencimiento original del pago”, según el organismo.

La multa por no presentar la declaración de impuestos es del 5% de los impuestos impagos por cada mes o fracción de un mes en el que se demora en presentar dicha declaración de impuestos. El límite es de 25% de los impuestos impagos.

Si la multa por no presentar la declaración de impuestos y la multa por no pagar se aplican en un mismo mes, hay cambios. La primera se reduce en función de la segunda, por una multa combinada del 5% para cada mes en que la declaración se presentó tardíamente.

Si después de cinco meses el contribuyente no ha realizado el pago, la multa por no presentar la declaración de impuestos alcanzará el monto máximo. En el caso de la multa por falta de pago, se mantendrá en el límite de 25% hasta que abone el impuesto.

Si alguien se demoró en presentar su declaración más de 60 días, la multa mínima por no presentar la declaración de impuestos será de $435 dólares (para las declaraciones de impuestos que deben presentarse en 2020, 2021 y 2022) o el 100% del impuesto requerido para ser mostrado en la declaración, el monto que sea inferior.

Por otro lado, una vez que ya se le impuso una multa al contribuyente y este no la paga, se le cobrarán intereses: “La fecha a partir de la cual comenzamos a cobrar los intereses varía según el tipo de multa. Los intereses aumentan el monto de la deuda hasta que usted paga el saldo en su totalidad. Para obtener más información de los intereses que cobramos sobre las multas, consulte el apartado Intereses”.

