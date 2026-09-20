Temblor en EEUU: últimos reportes de sismos hoy domingo 20 de septiembre
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este domingo en todo el territorio estadounidense; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
Consejos sobre cómo actuar después de un sismo:
- Verificar si hay heridos: Si se puede, ayudar a los demás.
- Alejarse de edificios o estructuras dañadas.
- No usar fósforos o encendedores: dado que puede haber fugas de gas.
- Mantenerse informado de las noticias: y seguir las instrucciones de las autoridades.
Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto:
- Mantener la calma: Correr o gritar solo puede aumentar el riesgo de lesiones.
- Agacharse, cubrirse y agarrarse: Si se está en un edificio, es importante buscar un lugar seguro debajo de un escritorio o mesa. Si se está al aire libre, hay que encontrar un lugar alto y alejado de edificios o árboles.
- No usar el ascensor: dado que estos pueden quedar atrapados o caer durante un temblor.
- Si se está en un automóvil: hay que detenerse y salir del vehículo. También se debe alejar de edificios, árboles y postes de luz.
Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto en un auto
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (SSN) les recomienda a quienes se encuentren dentro de un auto al momento de producirse un sismo, detenerse y salir del vehículo hacia un lugar seguro. Además, es importante mantenerse alejado de edificios, árboles y postes de luz.
Consejos sobre cómo actuar ante un terremoto en un supermercado
Si se desencadena un terremoto mientras se encuentra dentro de un supermercado en el momento en que se desencadena un terremoto, es importante mantener la calma y colocarse en un lugar seguro, que puede ser debajo de un elemento firme o, si no es posible, junto a él. Además, se debe buscar si hay sitios de protección sísmica marcados dentro del recinto. Asimismo, se recomienda alejarse de las góndolas para evitar ser golpeado por cualquier objeto que caiga de ellas. Si se corta la luz, se deben usar linternas para iluminar: velas, fósforos o encendedores pueden provocar explosiones en caso de fuga de gas.
Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto:
- Mantener la calma: Correr o gritar solo puede aumentar el riesgo de lesiones.
- Agacharse, cubrirse y agarrarse: Si se está en un edificio, es importante buscar un lugar seguro debajo de un escritorio o mesa. Si se está al aire libre, hay que encontrar un lugar alto y alejado de edificios o árboles.
- No usar el ascensor: dado que estos pueden quedar atrapados o caer durante un temblor.
- Si se está en un automóvil: hay que detenerse y salir del vehículo. También se debe alejar de edificios, árboles y postes de luz.
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