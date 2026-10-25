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Temblor en México: últimos reportes de sismos hoy domingo 25 de octubre

Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este domingo en todo el territorio mexicano; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto

Temblor en México: últimos reportes de sismos hoy domingo 25 de octubre
Temblor en México: últimos reportes de sismos hoy domingo 25 de octubre

Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto en un auto

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (SSN) les recomienda a quienes se encuentren dentro de un auto al momento de producirse un sismo, detenerse y salir del vehículo hacia un lugar seguro. Además, es importante mantenerse alejado de edificios, árboles y postes de luz.

Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto:

  • Mantener la calma: Correr o gritar solo puede aumentar el riesgo de lesiones.
  • Agacharse, cubrirse y agarrarse: Si se está en un edificio, es importante buscar un lugar seguro debajo de un escritorio o mesa. Si se está al aire libre, hay que encontrar un lugar alto y alejado de edificios o árboles.
  • No usar el ascensor: dado que estos pueden quedar atrapados o caer durante un temblor.
  • Si se está en un automóvil: hay que detenerse y salir del vehículo. También se debe alejar de edificios, árboles y postes de luz.

¿Cuál es la diferencia entre sismo y terremoto?

En lo coloquial, se usa la palabra “sismo” para cualquier movimiento que se produce en la corteza terrestre. Este puede ser leve o bastante fuerte. En tanto, cuando se habla de un terremoto, quiere decir que las ondas sísmicas fueron tan intensas hasta el punto de causar daños y víctimas.

¿Cuál es la diferencia entre sismo, temblor y terremoto?

Todos estos términos son sinónimos. De todos modos, se utiliza el término “sismo” cuando se hace referencia a cualquier movimiento de la corteza terrestre, sin importar su intensidad o las consecuencias que provocó. En tanto, el uso de “temblor” o “terremoto” sí se diferencia por estas características. Temblor es utilizado cuando el movimiento provocado por el sismo es leve y no ocasiona daños. Mientras tanto, el terremoto tiene una magnitud mayor, hasta el punto de causar víctimas o destrucción severa en las edificaciones.

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