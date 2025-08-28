LA NACION
Temblor en México: últimos sismos reportados hoy jueves 28 de agosto

Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este jueves en todo el territorio mexicano; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto

00:55 | Consejos sobre cómo actuar después de un sismo:

  • Verificar si hay heridos: Si se puede, ayudar a los demás.
  • Alejarse de edificios o estructuras dañadas.
  • No usar fósforos o encendedores: dado que puede haber fugas de gas.
  • Mantenerse informado de las noticias: y seguir las instrucciones de las autoridades.

00:04 | Sismo a 77 km al SUR de COALCOMAN, Michoacán

  • Latitud: 18.084
  • Longitud: -103.201
  • Profundidad: 11
  • Magnitud: 4
  • Localización: 77 km al SUR de COALCOMAN, Michoacán
