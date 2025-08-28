EN VIVO
Temblor en México: últimos sismos reportados hoy jueves 28 de agosto
Las últimas noticias y actualizaciones sobre los movimientos telúricos de este jueves en todo el territorio mexicano; qué magnitud y profundidad se reportaron; cómo actuar en caso de terremoto
00:55 | Consejos sobre cómo actuar después de un sismo:
- Verificar si hay heridos: Si se puede, ayudar a los demás.
- Alejarse de edificios o estructuras dañadas.
- No usar fósforos o encendedores: dado que puede haber fugas de gas.
- Mantenerse informado de las noticias: y seguir las instrucciones de las autoridades.
00:04 | Sismo a 77 km al SUR de COALCOMAN, Michoacán
- Latitud: 18.084
- Longitud: -103.201
- Profundidad: 11
- Magnitud: 4
- Localización: 77 km al SUR de COALCOMAN, Michoacán
