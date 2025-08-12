Temblor en México: últimos sismos reportados hoy martes 12 de agosto

01:55 | Consejos sobre cómo actuar después de un sismo:

Verificar si hay heridos: Si se puede, ayudar a los demás.

Alejarse de edificios o estructuras dañadas.

No usar fósforos o encendedores: dado que puede haber fugas de gas.

Mantenerse informado de las noticias: y seguir las instrucciones de las autoridades.

01:25 | ¿Cuáles son los sismos más fuertes en la historia de Estados Unidos?

Los sismos más fuertes registrados en la historia de Estados Unidos son los siguientes:

Terremoto de Alaska (1964): ocurrió el 27 de marzo de 1964 y tuvo una magnitud de 9,2. El epicentro del terremoto se ubicó en el centro-sur de Alaska. El movimiento sísmico y el posterior tsunami mataron a 139 personas.

Terremoto de San Francisco (1906): sucedió el 18 de abril de 1906 y tuvo una magnitud de 7,9. El epicentro del terremoto se ubicó en la Bahía de San Francisco. El terremoto causó daños severos en San Francisco y otras partes de California, y provocó la muerte de más de 3000 personas.

Terremoto de Charleston (1886): fue el 31 de agosto de 1886 y tuvo una magnitud de 7,3. El epicentro del terremoto se ubicó en Charleston, Carolina del Sur. El terremoto causó daños severos en esta ciudad y otras partes del estado y provocó la muerte de más de 600 personas.

Terremoto de Long Beach (1933): ocurrió el 10 de marzo de 1933 y tuvo una magnitud de 6,4. El epicentro del terremoto se ubicó en Long Beach, California. Además de generar severos daños, provocó la muerte de más de 120 personas.

Terremoto de Loma Prieta (1989): tuvo lugar el 17 de octubre de 1989 y su magnitud fue de 6,9. El epicentro del terremoto se ubicó en el Área de la Bahía de San Francisco, donde provocó la muerte de más de 60 personas.

00:26 | Sismo a 18 km al NOROESTE de CINTALAPA, Chiapas

Latitud: 16.805

Longitud: -93.851

Profundidad: 162.4

Magnitud: 4

Localización: 18 km al NOROESTE de CINTALAPA, Chiapas

00:25 | Consejos sobre cómo actuar durante un terremoto:

Mantener la calma: Correr o gritar solo puede aumentar el riesgo de lesiones.

Agacharse, cubrirse y agarrarse: Si se está en un edificio, es importante buscar un lugar seguro debajo de un escritorio o mesa. Si se está al aire libre, hay que encontrar un lugar alto y alejado de edificios o árboles.

No usar el ascensor: dado que estos pueden quedar atrapados o caer durante un temblor.

Si se está en un automóvil: hay que detenerse y salir del vehículo. También se debe alejar de edificios, árboles y postes de luz.