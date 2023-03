Tenía más de 150 serpientes en su casa y fue hallado sin vida por las autoridades

escuchar

Las autoridades de Pensilvania localizaron más de 150 serpientes y un caimán dentro de una casa en Aliquippa, una ciudad ubicada en el condado de Beaver, de ese estado. El hallazgo tuvo lugar el martes en una vivienda en McMinn Street, luego de que los vecinos llamaran al 911 para reportar la muerte de un hombre, quien era el propietario de los reptiles.

Los oficiales informaron que el cadáver encontrado pertenecía a un joven de 23 años y que presentaba una mordedura de serpiente. No obstante, la autopsia reveló que esta no había sido la causa del fallecimiento, por lo cual continúan las investigaciones.

“Las serpientes venenosas no quieren morder; tardan uno o dos días en matar a un ser humano, mientras que una persona tarda 15 segundos en acabar con este reptil”, detalló George Díaz, propietario de la tienda de animales local Off the Hook Exotic Pets, a 11 News.

Las víboras incautadas en la casa son de diferentes tamaños, colores y edades, pero muchas de ellas comparten la característica de ser venenosas. “Había una cobra allí, una serpiente de cascabel, mambas negras...”, aseguró Jim Bologna, un oficial de cumplimiento de códigos urbanos a CBS News.

Las serpientes fueron trasladadas a una tienda de mascotas exóticas, donde revisarán en qué estado general se encuentran Unsplash

Las autoridades también encontraron a una niña de tres años dentro del lugar. La pequeña permanecía en una silla alta, cerca de un ejemplar peligroso. Esta situación fue atendida por miembros de la Oficina de Niñez, Adolescencia y Familia del estado.

Todos los reptiles fueron trasladados al negocio de Díaz para analizar su estado de salud. “Tenemos que revisarlas en busca de ácaros, cicatrices en el cuerpo, putrefacción de la boca y cualquier cosa que sea perjudicial. No he visto nada de eso, la mayoría de las serpientes están muy sanas”, agregó el experto.

Las víboras pasarán hasta dos semanas en cuarentena, luego de que se verifique que se encuentran saludables. Las autoridades del estado determinarán que harán con ellas. “Todo es por el animal. Primero hay que ocuparse de ellas; lo demás viene después”, agregó Díaz.

Las serpientes eran para vender

Las autoridades informaron que las personas que vivían en esa propiedad se dedicaban al comercio de estos animales. “Venden reptiles, venenosos y no venenosos. Se acaban de mudar aquí, hace aproximadamente dos meses”, detalló Bologna.

El negocio era administrado por cuatro personas originarias de Ohio, Tennessee y Colorado. Entre ellas se encontraba el hombre de 23 años que murió. Habían llegado recientemente a Pensilvania para hacer nuevas ventas. Sin embargo, Aliquippa no permite la posesión de serpientes venenosas, por lo cual ahora se enfrentan a cargos por violar el código de la ciudad. De acuerdo con los reportes de medios locales, podrían ser multados con US$1000 por cada animal encontrado en su vivienda.

Los propietarios de los reptiles se dedicaban a la compra y venta de serpientes venenosas y no venenosas Unsplash

La Comisión de Pesca y Embarcaciones de Pensilvania explicó que la posesión de algunos tipos de serpientes es legal, como la cascabel de madera, originaria de ese estado. Sin embargo, es necesario solicitar un permiso especial a ese departamento antes de adquirirla.

Una vez que se aprueba la solicitud, el ejemplar se recolectará de la naturaleza durante la temporada abierta y conforme con los límites de tamaño y posesión. En su comunicado señalan que esta es la única manera legal de adquirir uno de estos reptiles en ese estado. El permiso se limita a un ejemplar únicamente.

