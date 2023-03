Un imponente ave logró que un caimán volviera a su estanque en Florida: “No sabía qué esperar”

escuchar

Durante las últimas semanas, los caimanes han atemorizado a los residentes de Florida, en EE.UU., al aparecer en piscinas, patios de viviendas o parques. Incluso se registró la muerte de una persona mayor que intentaba salvar a su perro, en el condado de St. Lucie. No obstante, hay quienes no se dejan intimidar. Así lo demostró nada menos que una grulla en Sarasota, que logró alejar a un reptil cuando se acercaba a ella.

Laura Akin fue testigo de la situación y decidió registrarla en un video, que después compartió en Facebook el pasado 14 de marzo. En las imágenes, el reptil sale lentamente de un estanque para acercarse a la grulla. Lejos de huir, el ave solo retrocede unos pasos antes de desplegar sus alas. Después, el caimán se detiene y regresa rápidamente al agua.

“Me quedé boquiabierta. El corazón se me aceleraba un poco y no sabía qué esperar. Como estaba a unos 12 metros de la acción, me alegré de que el caimán se alejara en la otra dirección”, compartió Akin a McClatchy News.

¿Por qué huyó el caimán de la grulla?

Las grullas no son animales fáciles de asustar, explicó Savannah Boan, coordinadora de enriquecimiento de cocodrilos en el parque temático especializado Gatorland, ubicado al sur de Orlando, a Fox 35. Estas aves suelen ser un arma secreta en contra de los caimanes porque estos les tienen un “miedo natural” a las personas. Con las alas abiertas, las grullas suelen simular a “un gran humano”, según consideró la especialista.

Asimismo, aseguró que era poco común que los reptiles atacaran a estas aves: “Son depredadores oportunistas, por lo que agarrarán a una si se acerca, pero en un escenario como ese, donde hay un caimán pequeño y una grulla de aspecto enorme, el caimán siempre dirá ‘Oh, dios mío, eso es un monstruo, tengo que salir de aquí’”.

Debido a sus grandes dimensiones, pocos depredadores desafían a las grullas. Por lo regular, estas aves suelen ser presas de águilas, zorros y gatos monteses, según informa AZ Animals, un portal experto en animales.

Por su parte, miembros de la Comisión para la Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida (FFWC, por sus siglas en inglés) detallaron a los medios locales que las grullas alcanzan casi 1,2 metros de altura y una envergadura de 1,8. Tampoco representan un peligro para las personas, ya que solo en “raras ocasiones” se ha registrado algún incidente.

¿Por qué los caimanes salen de sus hábitats en Florida?

Estos reptiles son comunes en Florida, pero durante las últimas semanas han abandonado sus hábitats naturales e invadido lugares públicos o propiedades privadas. Al respecto, las autoridades instaron a mantenerse alertas, dado que comenzó su temporada de apareamiento.

Los caimanes salen de sus hábitats por la temporada de apareamiento NYC Parks

El pasado 3 de marzo, un hombre de Daytona Beach fue atacado por un caimán en su propia casa. El afectado escuchó un ruido afuera de su hogar y creyó que era alguien que buscaba a su hijo. Cuando salió, vio que se trataba de un reptil de grandes dimensiones, que le mordió la pierna. A pesar del dramático momento, la víctima no tuvo lesiones que pusieran en riesgo su vida.

