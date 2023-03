Tenía una pitón como mascota y aterrorizó a todo un edificio en Nueva Jersey

escuchar

Esta semana, una pitón de un metro fue capturada por la Liberty Humane Society (LHS, por sus siglas en inglés) en Nueva Jersey. De acuerdo con la organización sin fines de lucro, los vecinos de un complejo de departamentos, ubicado en el distrito de Newport, llamaron a la policía luego de que uno de ellos encontrara al reptil en su propia casa. A pesar de que el animal doméstico no representaba una amenaza, los residentes quedaron aterrorizados.

A través de una publicación en Facebook, la LHS informó que la pitón de color amarillo fue hallada debajo de una heladera en uno de los departamentos ubicados en el piso 29 del complejo residencial. Aparentemente, la serpiente adulta se habría deslizado por los pasillos hasta atravesar la puerta de la entrada del vecino para refugiarse debajo del electrodoméstico.

Luego de controlar la situación, los miembros de la LHS la llamaron “Banana”, por su combinación de colores amarillos y blancos. Debido a la popularidad de este tipo de ejemplares, supusieron que se trataba de una mascota que se había escapado de la residencia de uno de los inquilinos.

La Liberty Humane Society reportó el hallazgo de un pitón en Nueva Jersey

Irene Borngraeber, de la LHS, aseguró a la cadena NBC que “desafortunadamente” habían encontrado al reptil “en el lugar y departamento equivocado”. La especialista añadió: “Fue una de esas especies, una mascota exótica que ha viajado por todo el mundo y que ahora se crían ilegalmente de forma rutinaria en Nueva Jersey, así como en muchos otros estados del país”.

Los veterinarios sacaron a la pitón y la llevaron al refugio. Según indicaron, permanecerá allí hasta que el dueño la reclame. En caso de que nadie aparezca, cualquiera podrá adoptarla a través de la página de Facebook de la asociación.

En Nueva Jersey es legal tener como mascota ciertos tipos de pitones, con un permiso. Sin embargo, también hay regulaciones que deben cumplirse por la seguridad de los propietarios y de quienes viven cerca.

La serpiente ideal como mascota

Este tipo de serpientes son muy populares como mascotas en Estados Unidos. Según la guía de animales PetKeen, son de las más preciadas entre las de su especie. Además, cada vez son más fáciles de encontrar, gracias al rápido avance de las prácticas modernas para su cría. Pueden llegar a vivir hasta 30 años y medir hasta 1,8 metros en la edad adulta. Si bien los humanos no están en peligro si se encuentran con uno de estos ejemplares, los roedores, como los ratones y las ratas, forman parte de la dieta de estas variedades de pitón.

Los ejemplares de esta pitón son considerados como inofensivos para los humanos Liberty Humane Society/Facebook

Los humanos no están exentos del riesgo

Que no tengan veneno no significa que no representen un peligro, dado que por lo general matan a sus presas por constricción, remarcaron también los especialistas. Uno de los casos más sonados que involucró a personas ocurrió en 2009. Una niña de Florida fue estrangulada por una pitón birmana albina de 3,6 metros, que también era la mascota de la familia. Aparentemente, después de haber escapado de su contenedor, fue a la habitación de la menor y la atacó.

LA NACION