escuchar

Jeff Capps, de 33 años, pegó el volantazo cuando decidió abandonar su trabajo como mecánico en una concesionario de autos en Estados Unidos, para embarcarse en una aventura en el Polo Sur. Ahora, en redes sociales se anuncia como “fotógrafo de paisajes” y lleva una vida extrema pero aparentemente cómoda.

Este giro en su estilo de vida llegó a través de un amigo, quien le presentó la oportunidad de trabajar en la estación Amundsen-Scott, propiedad del gobierno de Estados Unidos, en el extremo sur de la Tierra. Ahora, desde 2019, vive en un ambiente a -60 °C y está a más de 3000 kilómetros del negocio más cercano. Eso sí: tiene la oportunidad de disfrutar las auroras boreales en el horizonte todos los días.

“Un día vino un viejo amigo y me dijo que necesitaban un mecánico para trabajar en motos de nieve en el Polo Sur. Pensé: ‘¡Inscríbeme!’”, recordó Capps, que para entonces llevaba una vida tranquila en Denver, Colorado, según informó New York Post. Al aprovechar la oportunidad de un nuevo empleo, que le paga US$80 mil anuales, también tiene la chance de tener la mitad del año libre, dado que su contrato establece actividades en períodos continuos de seis meses.

Jeff Capps aseguró que su nuevo estilo de vida le hace sentir como si estuviera en un barco, debido a que está alejado prácticamente de todo, aislado del día a día del mundo. En la estación donde trabaja, los científicos se dedican a todo lo relacionado sobre el cambio climático. “La llamamos nuestra nave espacial, ya que está a 700 millas (1126 kilómetros) de la estación de investigación más cercana”, señaló.

Jeff Capps vive en el Polo Sur: y dejó su casa en Denver, Colorado, para cumplir su sueño @thejeffcapps / Instagram

Capps vive rodeado de 43 personas, que trabajan con él. Entre ellas se encuentra su novia. El hombre, que ahora emprende una nueva faceta como fotógrafo de paisajes, relató que se siente cómodo porque tiene todo lo necesario para vivir, incluyendo a cocineros que los alimentan día y noche. “Si no abrís la puerta, parece como si estuvieras en un bonito hotel”, comentó. “Tenemos un gran equipo de chefs. Adentro hace temperatura ambiente y podés caminar con una camiseta”, señaló.

Pese a la soledad del Polo Sur, el hombre que formó una familia, con la que comparte todas las experiencias. “Se construye una comunidad extremadamente unida cuando ves a la misma gente todos los días, todo es bastante agradable hasta que abres la puerta afuera”, describió.

Este hombre dejó su trabajo como mecánico para vivir en el Polo Sur @thejeffcapps / Instagram

Entre las experiencias que compartió en una charla para el sitio The Mirror, destacó la vez que tuvo que trabajar con un clima de -76º C, algo que tildó de “surrealista”. Sin embargo, aunque se podría pensar que con esas temperaturas estaría propenso a enfermar de gripe, aseguró lo contrario. “Uno pensaría que moriría congelado instantáneamente, pero es un resfriado seco, por lo que en realidad no es tan malo como parece”, contó.

El Polo Sur es el nuevo hogar de un mecánico de Denver, Colorado @thejeffcapps / Instagram

Lo más raro, explicó, es que con ese clima tan extremo no llegó a sentir escalofríos ni algún tipo de dolor corporal. “Lo peor es que si el frío golpea cualquier parte de tu piel que está descubierta, sentís una sensación de ardor agudo, como si te estuvieran apuñalando la piel con un cuchillo”, dijo.

En su cuenta de Instagram (@hejeffcapps) lo siguen cerca de 200 mil personas, a quienes con frecuencia les comparte fotos extremas y divertidas de su rutina en el Polo Sur, algunas de ellas producidas con algunos de sus alimentos. “En invierno es una locura afuera, siempre está oscuro, ya que el sol se pone una vez al año, por lo que hay seis meses de luz y luego seis meses de oscuridad”, concluyó Jeff Capps en una de sus publicaciones recientes.