Tesla lanza versiones más económicas de los Model 3 y Model Y, Wall Street decepcionada
El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Tesla anunció el martes la comercialización de
El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Tesla anunció el martes la comercialización de versiones más económicas de sus populares coches Model 3 y Model Y, en un contexto de creciente competencia y tras la eliminación de un subsidio al sector en Estados Unidos.
"El Model Y Standard y el Model 3 Standard están aquí", indicó el grupo en una serie de mensajes en su cuenta de X sobre sus "vehículos más asequibles".
Cuestan menos de US$40.000, pero los expertos esperaban un rango de US$25.000 a US$30.000.
La acción de Tesla, que había subido más de un 5% el lunes en la Bolsa de Nueva York tras unos mensajes misteriosos publicados el día anterior en X, cayó el martes cuando finalmente se reveló el misterio.
Al cierre de la jornada, la empresa de Elon Musk se dejó un 4,45%.
