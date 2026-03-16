Elon Musk lo anunció: el megaproyecto de Tesla que impactaría en Texas e involucra a la IA y US$25 mil millones

Elon Musk anunció el lanzamiento del proyecto Terafab de Tesla, una iniciativa para construir una gigantesca fábrica de chips de inteligencia artificial que podría ubicarse en Austin, Texas. El plan prevé una inversión estimada de hasta US$25 mil millones y busca producir chips avanzados para vehículos autónomos y robots.

Tesla Terafab: el megaproyecto de chips de IA que podría construirse en Texas

El 14 de marzo de 2026, Musk publicó en X que el “Terafab Project” se lanzaría en siete días. La fecha señalada es el 21 de marzo.

se lanzaría en siete días. La fecha señalada es el 21 de marzo. Según explicó el medio especializado Teslarati, el proyecto apunta a una fábrica de chips verticalmente integrada, que combinaría procesamiento lógico, memoria y empaquetado avanzado en una misma instalación.

Aunque la empresa no confirmó la ubicación, los indicios apuntan al North Campus de Giga Texas, en Austin X de Joe Tegtmeyer

Tesla había confirmado el proyecto durante su presentación de resultados del 28 de enero de 2026, informó Reuters. En esa instancia, Musk explicó que la empresa necesitaba construir su propia planta para evitar una escasez de chips prevista dentro de tres o cuatro años.

Si bien el empresario mencionó entonces la posibilidad de colaborar con el fabricante estadounidense Intel en el desarrollo o producción de chips vinculados al proyecto Terafab, aclaró que no existía ningún acuerdo firmado con esa compañía.

A su vez, sostuvo que depender de proveedores externos no alcanzaría para cubrir la demanda futura de Tesla. Incluso en el escenario más optimista de producción por parte de sus socios tecnológicos, el suministro de chips sería insuficiente.

Por ese motivo, el empresario afirmó que la compañía tendría que construir una “gigantesca fábrica de chips” para alcanzar el volumen de producción que requiere su estrategia de inteligencia artificial.

La empresa no anunció oficialmente la ubicación de la fábrica. Sin embargo, diversos indicios apuntan al North Campus de Giga Texas, en Austin.

Algunas imágenes captadas por drones por el observador Joe Tegtmeyer, y publicadas en su cuenta de X, muestran trabajos de preparación de terreno al norte de la fábrica actual. Según ese material, el área de obras tiene una escala similar a la huella original del complejo Giga Texas.

La iniciativa busca crear una fábrica de chips totalmente integrada, que reúna procesamiento lógico, memoria y empaquetado avanzado en un mismo complejo X de Joe Tegtmeyer

La producción prevista de chips de inteligencia artificial

El proyecto contempla una producción masiva de chips para inteligencia artificial. Las proyecciones, según Teslarati, incluyen:

Entre 100 mil millones y 200 mil millones de chips al año.

Alrededor de 100 mil obleas mensuales.

Tecnología de fabricación de 2 nanómetros

El mismo medio estimó que el costo del complejo rondaría los US$20 mil millones, aunque el valor total del megaproyecto podría acercarse a los US$25 mil millones.

El chip Tesla AI5 y su impacto en vehículos autónomos

Uno de los primeros productos de la planta sería el chip Tesla AI5. El nuevo procesador tendría:

Entre 40 y 50 veces más capacidad de cálculo que el chip AI4.

que el chip AI4. Hasta nueve veces más memoria

De acuerdo con Reuters, Tesla desarrolla esta quinta generación de chips de inteligencia artificial para impulsar sus sistemas de conducción autónoma Full Self-Driving (FSD), pero también para tecnologías como:

El programa de robotaxi Cybercab

El robot humanoide Optimus

Si Terafab logra producir chips de 2 nanómetros a gran escala, Tesla se sumaría al grupo reducido de empresas capaces de fabricar silicio de IA de última generación, explica Teslarati.