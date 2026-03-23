Elon Musk anunció expansión de Tesla en Texas con guiño a Greg Abbott: ¿se abren vacantes de trabajo?

Texas se consolidó en los últimos días como foco de inversiones con la expansión anunciada por Tesla e impulsada por el empresario multimillonario y propietario de la compañía, Elon Musk. En su discurso de apertura, remarcó la importancia de la fábrica de tecnología avanzada y soltó un guiño para el gobernador Greg Abbott.

Expansión de Tesla en Texas: el discurso de Musk con un guiño para Abbott

El sábado 21 de marzo, el magnate sudafricano anunció la expansión de su empresa líder en tecnología automotriz y energía en Austin, en Texas .

. El proyecto implicará la construcción de una fábrica que utilizará para elaborar chips de memoria lógica de dos nanómetros.

El anuncio de Elon Musk sobre la nueva fábrica de Tesla en Texas

Según el empresario, esto le permitirá a la compañía crear chips y “máscaras” (utilizadas para elaborar semiconductores), y “contar con un ciclo de mejora extremadamente rápido para mejorar el diseño“.

En su discurso, Musk sostuvo que una instalación de este tipo ”no existe en ninguna parte del mundo“.

La innovación se debe a que la planta combinaría procesamiento lógico, memoria y empaquetado avanzado en una misma instalación.

En esa línea, Musk prometió "llevar al límite la física computacional“ y probar ”cosas descabelladas" para mejorar el diseño de los chips. A su vez, soltó un guiño para Abbott, quien estuvo presente en el evento.

“Me gustaría agradecer al gobernador Greg Abbott y al estado de Texas por el apoyo“, expresó.

El gobernador replicó el mensaje en su cuenta de X. “Gracias, Elon. Fue un evento extraordinario esta noche. Su visión es poderosa y estamos orgullosos de todo lo que hacen en Texas“, manifestó Abbott.

El proyecto podría derivar en nuevos empleos, aunque no se anunciaron vacantes ni plazos.

En qué consistirá la nueva planta de Tesla en Texas anunciada por Elon Musk

La nueva planta, a la que Musk denominó Terafab, fabricará chips que Tesla utilizará en sus vehículos y en los robots humanoides Optimus, según informó Wall Street Journal.

Estos chips podrían soportar entre 100 y 200 gigavatios al año de potencia informática en la Tierra.

Junto con esta tarea, la instalación también llevará a cabo el proceso de elaboración de chips optimizados para su uso en el espacio.

Este desarrollo forma parte del plan de SpaceX para desplegar un gran número de satélites capaces de realizar tareas de computación de IA. En este caso, estarían diseñados para soportar un teravatio.

La expansión de Tesla en Austin, en Texas, consiste en la construcción de una nueva planta de producción de chips para el uso en la IA Tesla

La construcción de la planta surge en un panorama de escasez de suministro para la fabricación de ciertos chips semiconductores.

El escenario que enfrentan las compañías se debe a la demanda de las empresas que compiten por desarrollar inteligencia artificial, en medio del auge de la tecnología.

El multimillonario no brindó detalles sobre los plazos de construcción. Este tipo de instalaciones suele requerir años de desarrollo y una inversión multimillonaria.

En diálogo con Wall Street Journal, analistas de Morgan Stanley afirmaron que “incluso teniendo en cuenta la trayectoria de Elon Musk en la realización de proyectos complejos, esto parece una tarea muy difícil”.

Los especialistas estiman que un proyecto de este tipo costaría bastante más de 20.000 millones de dólares a lo largo de varios años.

Por qué Elon Musk decidió crear una nueva planta de Tesla en Texas

En declaraciones anteriores, Musk afirmó que la industria de los semiconductores avanza demasiado lenta para satisfacer la demanda que prevé necesitar.

“La tasa es mucho menor de lo que nos gustaría”, sostuvo, citado por Bloomberg. Luego, agregó que es por este motivo que decidió irrumpir en el negocio de la fábrica de semiconductores.

“O construimos la Terafab o nos quedamos sin chips, y necesitamos los chips, así que construimos la Terafab”, manifestó.

El ambicioso proyecto de Elon Musk en Texas surge en un escenario de escasez de insumos para la elaboración de chips de semiconductores Evan Vucci - AP

El proyecto podría ayudar a consolidar la posición de Texas como centro de fabricación de chips.

Tesla cuenta con acuerdo con la planta de Samsung cerca de Austin para la producción de chips. Además, tiene otros proveedores, como Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. y Micron Technology Inc., que, según Musk, tampoco pueden satisfacer todas las necesidades de la empresa.