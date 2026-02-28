Nikola Tesla, inventor: “El presente es de ellos; el futuro, por el que trabajé, es mío”

Nikola Tesla, ingeniero e inventor serbio-estadounidense, dejó una frase que resume su mirada sobre la fama, el mérito y el juicio de la historia. La cita quedó registrada en el libro Tesla: Man Out of Time, de Margaret Cheney, donde se relata cómo respondió cuando otro inventor obtuvo crédito y contratos comerciales por desarrollos vinculados a la radio que él había concebido.

Quién fue Nikola Tesla, el ingeniero que impulsó la corriente alterna

Según la enciclopedia Britannica, Nikola Tesla nació el 10 de julio de 1856 en Smiljan, localidad que en ese entonces formaba parte del Imperio austríaco y que hoy pertenece a Croacia. Falleció el 7 de enero de 1943 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Patentó el campo magnético rotativo y creó el sistema trifásico, base de la distribución eficiente de energía Biblioteca del Congreso de Estados Unidos

Fue inventor e ingeniero especializado en electromagnetismo, corriente alterna y alta tensión. Descubrió y patentó el campo magnético rotativo, base de gran parte de la maquinaria de corriente alterna.

Además, desarrolló el sistema trifásico de transmisión de energía eléctrica. Este modelo permitió distribuir electricidad de manera más eficiente.

Sus estudios los realizó en la Universidad Técnica de Graz y en la Universidad de Praga. En 1884 emigró a Estados Unidos y llegó a Nueva York con pocos recursos.

Al inicio trabajó con Thomas Edison. Sin embargo, surgieron diferencias en sus métodos y en la concepción del sistema eléctrico.

En mayo de 1888, George Westinghouse adquirió los derechos de patente de su sistema polifásico de corriente alterna. Ese acuerdo impulsó la disputa conocida como la Guerra de las Corrientes.

Este conflicto enfrentó el sistema de corriente continua de Edison con el modelo de corriente alterna asociado a Tesla y Westinghouse.

Además de estos aportes, el libro Tesla: Man Out of Time enumera otros desarrollos que definieron la carrera del inventor y respaldan su convicción sobre el legado histórico de sus trabajos:

Teleautomática: presentó en 1898, en el Madison Square Garden, un bote guiado por control remoto por radio. El dispositivo se anticipó a aplicaciones posteriores de la robótica y el control a distancia.

presentó en 1898, en el Madison Square Garden, un bote guiado por control remoto por radio. El dispositivo se anticipó a aplicaciones posteriores de la robótica y el control a distancia. Transmisión inalámbrica de energía: impulsó la construcción de la Torre Wardenclyffe como parte de un sistema mundial de telegrafía y energía sin cables. El proyecto buscaba distribuir comunicaciones y electricidad a gran escala.

impulsó la construcción de la Torre Wardenclyffe como parte de un sistema mundial de telegrafía y energía sin cables. El proyecto buscaba distribuir comunicaciones y electricidad a gran escala. Turbina de Tesla: diseñó una turbina sin álabes que utilizaba la viscosidad y la adhesión de los fluidos para generar movimiento mecánico.

diseñó una turbina sin álabes que utilizaba la viscosidad y la adhesión de los fluidos para generar movimiento mecánico. Iluminación de alta eficiencia: trabajó en lámparas que anticiparon los tubos de neón y los sistemas de iluminación fluorescente.

trabajó en lámparas que anticiparon los tubos de neón y los sistemas de iluminación fluorescente. Radio: desarrolló y registró patentes esenciales para la transmisión de señales sin cables.

La frase de Tesla sobre el futuro

La célebre cita surge en el marco de la disputa por la invención de la radio, un conflicto en torno a quién había desarrollado primero la comunicación sin cables.

Según expone Cheney, Tesla había demostrado públicamente los principios del radio en 1893, varios años antes de que Guglielmo Marconi obtuviera reconocimiento comercial.

El propio Tesla sostuvo que Marconi utilizaba 17 de sus patentes para llevar adelante sus experimentos y, en un primer momento, minimizó la situación: “Marconi es un buen muchacho. Déjenlo continuar”.

Nikola Tesla

En un comienzo, la Oficina de Patentes de Estados Unidos rechazó solicitudes de Marconi debido a los registros previos de Tesla. Sin embargo, en 1904 cambió su postura y le concedió la patente fundamental del radio. Esa decisión abrió una disputa judicial prolongada.

Cuando le preguntaron por el crédito que recibían terceros por sus desarrollos, sugirió que el reconocimiento no debía evaluarse en tiempo presente. Indicó que el tiempo sería el encargado de valorar cada aporte. El libro recoge el siguiente textual:

“No me importa que me hayan robado mi idea... me importa que ellos no tengan ninguna propia. Dejen que el futuro diga la verdad y evalúen a cada uno según su trabajo y sus logros. El presente es de ellos; el futuro, por el cual realmente he trabajado, es mío”.

El legado de Tesla

La biografía señala que la resolución definitiva llegó en 1943, pocos meses después de la muerte del inventor. Ese año, la justicia estadounidense invalidó la patente central de Marconi y reconoció que los trabajos de Tesla eran anteriores desde el punto de vista cronológico y técnico.

Aunque la patente fue concedida inicialmente a Marconi, años después la justicia reconoció a Tesla como su inventor Biblioteca del Congreso de Estados Unidos

¿Qué cuenta el libro “Tesla: Man Out of Time” en el que aparece la célebre frase?

La obra de Margaret Cheney presenta a Tesla como un “hombre fuera de su tiempo”. La biografía detalla tanto sus desarrollos científicos como aspectos de su personalidad. Entre los rasgos que menciona se encuentran:

Capacidad de visualización mental de prototipos completos

Memoria fotográfica

Obsesión con el número tres

Fobia a los gérmenes

Aversión a las perlas

Uso de 18 servilletas para limpiar su vajilla antes de cada comida

Cheney lo describe como un “visionario” que anticipó desarrollos tecnológicos décadas antes de que existiera la infraestructura para concretarlos. De hecho, Elon Musk decidió nombrar a sus autos eléctricos bajo la marca Tesla en honor al histórico inventor.

Preguntas y respuestas sobre Nikola Tesla

¿Dónde y cuándo nació Nikola Tesla?

Nació el 10 de julio de 1856 en Smiljan, Imperio austríaco (actual Croacia)

¿Cuándo murió Tesla?

Falleció el 7 de enero de 1943 en Nueva York, Estados Unidos, según Britannica.

¿Qué desarrolló Tesla en el campo eléctrico?

Patentó el campo magnético rotativo y desarrolló el sistema trifásico de corriente alterna, base de la transmisión eléctrica moderna.

¿Qué inventó Nikola Tesla?

Nikola Tesla desarrolló el sistema de corriente alterna y el modelo polifásico de transmisión eléctrica, además de descubrir el campo magnético rotativo. Inventó la bobina de Tesla y registró patentes fundamentales para la radio, base de la comunicación sin cables. En 1898 presentó un bote controlado por radio e impulsó la transmisión inalámbrica de energía, junto con el diseño de una turbina sin álabes.

¿Qué tiene que ver Tesla con la empresa de Elon Musk?

La compañía Tesla, Inc. lleva el nombre del ingeniero eléctrico y físico Nikola Tesla porque sus fundadores quisieron rendir homenaje al científico que patentó el tipo de motor eléctrico en el que se basarían sus vehículos. Su trabajo sobre la corriente alterna y los motores de inducción fue clave para el desarrollo de la tecnología que hoy utilizan los autos eléctricos de la marca, explica Business Insider.