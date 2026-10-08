Texas llevó a cabo la primera ejecución con inyección letal en EE.UU. tras el caso Christa Pike

DALLAS.- Un hombre de Texas que mató a tiros a una empleada de una tienda de conveniencia fue ejecutado este miércoles por la noche a través de la inyección letal. Se trató de la trigésima ejecución en Estados Unidos en lo que va del año y la primera desde el intento fallido de aplicar la pena de muerte a Christa Pike, en Tennessee.

El ejecutado fue Jamaal Howard, de 46 años, quien fue declarado muerto pasadas las 20 de este miércoles en EE.UU. después de recibir una dosis letal de pentobarbital en la prisión estatal de Huntsville. Había sido condenado por matar a Vickie Swartout, de 42, durante el robo de una tienda en el 2000, evento que fue registrado por una cámara de vigilancia.

Cuando el alcaide le preguntó si tenía alguna declaración final, Howard se disculpó profusamente con algunos miembros de la familia de su víctima, que observaban mediante una ventana a pocos metros de la cámara de ejecución. “Espero que aceptes mis disculpas y que me perdones”, dijo poco antes de comenzar la inyección y añadió: “Lamento lo sucedido. Espero que algún día puedas perdonarme”.

También agradeció a sus amigos y familiares y les dijo que los quería, añadiendo que estaba “en un buen estado de ánimo para encontrar la paz y al Señor”. Luego, concluyó: “Oigan, disfruten de la vida y que la paz esté con ustedes”.

Howard fue condenado por un crimen que cometió en el año 2000

Según relataron los testigos, cuando el pentobarbital empezó a hacer efecto, Howard respiró hondo un par de veces y jadeó. Luego comenzó a roncar, tosió y volvió a roncar, cada vez con un tono más bajo, y, en unos 30 segundos, dejó de moverse. 19 minutos después fue declarado muerte.

Su hermana se encontraba entre los testigos que observaban desde una ventana de una habitación contigua y se angustió. Unos funcionarios de la prisión la ayudaron a salir de la sala de testigos, luego de que pidiera abandonarla.

Los abogados de Howard intentaron sin éxito bloquear la ejecución argumentando que tenía una discapacidad intelectual y que corría riesgos similares a los del caso de Pike, ya que ambos estados utilizan pentobarbital para las inyecciones letales.

Howard fue declarado culpable de asesinato por la muerte de Swartout, quien recibió un disparo en el pecho durante el robo. Entre las pruebas presentadas en el juicio se incluyó un video de vigilancia que mostraba a Howard disparando a la víctima. Según los registros judiciales, el atacante, que tenía 20 años en ese momento, robó 114 dólares y un cartón de cigarrillos de la tienda en Silsbee, un pequeño pueblo rural situado a unos 160 kilómetros al noreste de Houston.

En lo que va del 2026, Texas ejecutó a siete personas Susan Walsh - AP

En lo que va del año, Texas ejecutó a siete personas, incluido Howard, y planea dos más. En tanto, el estado que más ejecuciones realizó en 2026 es Florida, con 16.

El caso Christa Pike

Una semana atrás, estaba prevista la ejecución de Pike, una mujer condenada de 50 años de Tennessee por el crimen de Colleen Slemmer, su compañera de clase, en 1995. Sin embargo, sobrevivió a dos dosis letales de pentobarbital.

Días después, Pike recuperó la conciencia y expresó su “enojo y confusión” por lo sucedido. “Está enojada y confundida por todo en este momento... Está muy consciente de lo que le hicieron hasta cierto punto”, expresó su abogado Randy Spivey durante una conferencia de prensa.

“El lunes por la noche, entendíamos que Christa estaba en muerte cerebral y que el soporte vital se retiraría al día siguiente”, dijo Spivey. “Pero el martes, para sorpresa de todos... Christa se despertó y empezó a hablar”.

Spivey, que no estaba con Pike cuando se despertó, indicó que le dijeron que sus primeras palabras fueron: ”¿Dónde estoy?” y ”¿Quién eres?”.

Con información de AP.