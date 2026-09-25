Gina Hinojosa, candidata a gobernadora de Texas: “No podemos permitirnos otros cuatro años de Abbott”

La candidata demócrata Gina Hinojosa cuestionó al gobierno de Texas luego de que se conociera un problema en el procesamiento de solicitudes de registro electoral gestionadas a través del portal en línea del Departamento de Seguridad Pública. La situación se detectó pocas semanas antes de las elecciones de medio término y generó dudas sobre la cantidad de trámites afectados y sobre el trabajo adicional que deberán realizar los condados.

Gina Hinojosa apuntó contra Greg Abbott por el problema electoral

Hinojosa reaccionó al informe publicado por The Texas Tribune y Votebeat sobre las solicitudes de registro electoral que no fueron enviadas a las autoridades electorales de los condados.

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La candidata vinculó el episodio con la gestión del gobernador Greg Abbott y sostuvo que el problema representa una falla en los servicios que el estado debe proporcionar.

En una publicación en X, Hinojosa escribió: “El último ejemplo de un gobierno estatal bajo Greg Abbott que está tan quebrado que no puede o no quiere proporcionar los servicios básicos por los que pagamos”.

La candidata agregó que los gobiernos locales y los contribuyentes tendrán que asumir nuevamente los costos derivados de la situación. “No podemos permitirnos otros cuatro años de Greg Abbott”, afirmó en el mismo mensaje.

Los principales dados a conocer por el informe hasta ahora son:

El Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus siglas en inglés) no envió a los funcionarios electorales de los condados un número todavía desconocido de solicitudes de registro de votantes.

Las solicitudes fueron presentadas a través del portal utilizado para trámites de licencias de conducir y documentos de identidad.

El problema se produjo porque algunas transacciones generaron registros incompletos que no pudieron ser transmitidos a los condados.

Las autoridades estatales todavía no determinaron públicamente cuántos votantes fueron afectados.

Los condados comenzaron a prepararse para recibir un volumen acumulado de solicitudes a menos de dos semanas del vencimiento del plazo de inscripción electoral.

El 5 de octubre es la fecha límite para registrarse para las elecciones del 3 de noviembre.

Los votantes que presentaron su solicitud antes del plazo pueden emitir una boleta provisional aunque no aparezcan inicialmente en los padrones.

Las autoridades electorales deberán procesar las solicitudes antiguas y, al mismo tiempo, evitar que esos registros reemplacen actualizaciones más recientes realizadas por los mismos electores.

Texas deberá procesar miles de solicitudes acumuladas

En el artículo publicado el 22 de septiembre, The Texas Tribune señaló que las autoridades electorales de Texas descubrieron que una cantidad desconocida de solicitudes no fueron procesadas debido a un error del Departamento de Seguridad Pública.

La investigación explicó que los formularios afectados correspondían a trámites realizados mediante el portal de licencias de conducir del estado.

Las solicitudes debían ser transmitidas a los registradores electorales de cada condado para que pudieran incorporarlas al sistema correspondiente, pero algunos registros generados durante esas operaciones quedaron incompletos.

Las autoridades no informaron qué datos faltaban en esos registros ni explicaron públicamente qué originó el inconveniente. Tampoco precisaron cuántos ciudadanos fueron afectados ni determinaron exactamente cuándo comenzó el problema.

Greg Abbott enfrenta un problema que impacta a los condados

La magnitud de los registros pendientes comenzó a observarse a partir de los datos que diferentes condados comunicaron sobre las solicitudes recibidas.

En una publicación citada por Hinojosa, el periodista Adam Schwager señaló que consultó a 24 condados para conocer la dimensión del problema. Entre las cifras difundidas aparecen:

Collin County: más de 40.000 solicitudes

más de 40.000 solicitudes Travis County: 32.000 solicitudes

32.000 solicitudes Brazoria County: más de 9000

más de 9000 Hays County: 8100

8100 Cameron County: 5000

Hinojosa apuntó contra Abbott por las fallas en el DPS X de Hinojosa

Esos números corresponden a los registros identificados por los condados consultados y no representan necesariamente el total estatal. Precisamente, uno de los aspectos que las autoridades todavía buscan establecer es cuántas solicitudes quedaron sin procesar como consecuencia del inconveniente.

La Asociación de Funcionarios Electorales de los Condados de Texas ahora recopila información de sus integrantes para determinar el alcance de la situación. El Departamento de Seguridad Pública, según el reporte publicado por The Texas Tribune y Votebeat, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios realizada el martes.

El problema no implica que los ciudadanos afectados pierdan automáticamente la posibilidad de votar. Las autoridades electorales establecieron un procedimiento específico para verificar las solicitudes realizadas mediante el portal del DPS.