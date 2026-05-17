Empleos de alta demanda en Texas: Abbott impulsa 700 nuevos trabajadores en enfermería, soldadura y mecánica

El gobernador Greg Abbott anunció más de 2,5 millones de dólares en subvenciones para capacitar inicialmente a 700 estudiantes en ocupaciones de alta demanda en nueve escuelas del este de Texas. El programa Jobs and Education for Texans (JET, por sus siglas en inglés) financia la adquisición e instalación de equipos para estos programas técnicos.

En qué consiste el programa de formación en ocupaciones anunciado por Abbott

La Comisión de la Fuerza Laboral de Texas (TWC) otorgó exactamente US$2.524.300 en subvenciones JET. Según el comunicado, con este beneficio los estudiantes recibirán preparación práctica para empleos esenciales como enfermeros registrados, soldadores, mecánicos y técnicos de climatización.

Greg Abbott promueve el desarrollo profesional en nueve escuelas de Texas Gobierno de Texas

“Texas está fortaleciendo nuestro estado invirtiendo en la fuerza laboral del mañana”, declaró el gobernador Abbott. Y agregó: “Estas subvenciones brindarán a los estudiantes del este de Texas la capacitación práctica y la educación técnica que necesitan para tener una carrera exitosa. El futuro de nuestro estado está en buenas manos”.

Qué escuelas de Texas se benefician con las subvenciones anunciadas por Abbott

Los distritos escolares independientes de Central Heights, Frankston, Hawkins y Kemp participan en este programa. En el caso del primero, se capacita a 50 estudiantes como flebotomistas, mientras que Frankston prepara a 147 alumnos en soldadura.

Por su parte, Hawkins forma a 20 técnicos de emergencias médicas y Kemp instruye a 130 auxiliares de enfermería. Cada institución coordina los cursos en colaboración con institutos de educación superior locales.

Los distritos de Martinsville y Mineola también integran la lista de beneficiarios en el este del estado. Martinsville capacita a cinco auxiliares de enfermería y Mineola prepara a 165 técnicos de servicio automotriz.

Los estudiantes de las escuelas beneficiarias en Texas recibirán capacitación en distintas profesiones Freepik

A su vez, las instituciones de educación superior Kilgore College, el Northeast Texas Community College y el Tyler Junior College reciben sus propios fondos.

Kilgore forma a 60 mecánicos de climatización y el Colegio del Noreste instruye a 96 enfermeros titulados.

Finalmente, Tyler Junior College capacita a 27 técnicos veterinarios con su presupuesto asignado. La Legislatura del Estado de la Estrella Solitaria se encarga de aportar estos recursos de forma bienal para mitigar los costos iniciales de los programas de formación profesional.

Revocan licencias profesionales a migrantes sin estatus legal en Texas

Este no es el único anuncio que impacta en los profesionales que residen en Texas. Recientemente, la administración del gobernador Greg Abbott puso en marcha un cambio en la emisión de licencias profesionales en el estado.

A partir de mayo, la Comisión de Licencias y Regulación de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés) exige documentos que acrediten el estatus legal en EE.UU. por parte del solicitante y no aprobará las solicitudes que no cumplan con el requisito.

Las palabras de Abbott sobre la inversión y expansión empresarial en Texas

La nueva regulación fue aprobada por unanimidad en una votación llevada a cabo por la TDLR el pasado 24 de marzo y se comenzó a implementar el 1° de mayo.