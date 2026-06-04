Guía para entender cómo se aplicará la ley de DeSantis que busca eliminar el impuesto a la propiedad en Florida
El plan traerá beneficios a los propietarios, pero puede complicar a los gobiernos locales
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Los legisladores de Florida aprobaron el plan del gobernador Ron DeSantis para eliminar los impuestos a la propiedad, que ahora quedará en manos de los votantes en las elecciones generales del 3 de noviembre. La propuesta abarca desde nuevas exenciones hasta restricciones en la utilización de fondos para los gobiernos locales.
Detalles de la reducción del impuesto a la propiedad que propone DeSantis
El proyecto legislativo de DeSantis establece cambios en la estructura fiscal de Florida mediante la modificación de topes y exenciones actuales.
Según Telemundo Miami, las disposiciones principales de la normativa fijan un esquema de alivio para los propietarios de vivienda principal y restricciones para los presupuestos de las administraciones locales, entre ellas:
- Aumento gradual de la exención: el actual umbral máximo de 50.000 dólares subiría a 150.000 dólares en 2027. Posteriormente, este beneficio alcanzará los US$250.000 en 2028.
- Reducción del límite para los aumentos de las tasaciones de propiedades sin exención de vivienda principal: abarca residencias vacacionales, inmuebles de inversión, apartamentos y locales comerciales.
- Restricción de uso de fondos: los gobiernos locales podrán usar los impuestos recaudados solo en servicios esenciales. Entre ellos se incluyen bomberos, policía, manejo de aguas pluviales, educación, infraestructura y oficinas constitucionales específicas.
- Facultad de ampliación futura: la normativa otorga un permiso legal explícito a los futuros legisladores del estado. Ellos tendrán la autoridad para extender estas exenciones impositivas en los próximos años.
- El plan final requiere el respaldo del 60% de los votantes en la boleta de noviembre. Sin este porcentaje del electorado, las medidas no entrarán en vigor.
Los cambios de los legisladores al proyecto original de DeSantis sobre el impuesto a la propiedad
Antes de la aprobación final del proyecto, los comités de Asuntos Estatales de la Cámara y de Asignaciones del Senado introdujeron cambios a la propuesta original del gobernador.
La modificación principal excluye los gravámenes de los distritos escolares para proteger el financiamiento de la educación pública. Esta enmienda reduce la proyección inicial de pérdidas que amenazaba el presupuesto general de las administraciones locales.
Ambos comités eliminaron también una disposición de la propuesta original que buscaba crear un fondo fiduciario para auxiliar a los condados pequeños y rurales. Esta norma fue desestimada porque, según los legisladores, no tenía una fuente de financiamiento específica y generaba confusión en la boleta electoral.
Por su parte, los legisladores republicanos rechazaron todas las enmiendas presentadas por los representantes del Partido Demócrata durante las sesiones de debate. Entre ellas, figuraba una que establecía una fecha de expiración para los cambios fiscales en 2031.
Cómo afectará la reducción de impuestos a los gobiernos municipales de Florida
El impacto financiero de la normativa afectará directamente los ingresos de los gobiernos municipales y de los 67 condados del Estado del Sol, de acuerdo con Telemundo Miami. Los análisis oficiales de la Cámara estiman una caída inicial de US$4600 millones anuales para los gobiernos no escolares, cifra que escalará hasta los US$8400 millones al año.
Por su parte, la Asociación de Condados de Florida calculó un golpe colectivo específico para las administraciones locales. En este caso, la pérdida sumará US$3600 millones en el año fiscal 2027-2028, con posibilidad de ascender a US$6400 millones durante el periodo fiscal 2028-2029.
Los opositores al proyecto advierten que esta escasez de recursos puede perjudicar los servicios diarios de los ciudadanos. Además, los analistas señalan un posible traslado de la carga fiscal hacia los pequeños negocios y las propiedades de alquiler.
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