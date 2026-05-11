Actualizaciones de impuestos en Texas: Houston propone cargo de US$5 por basura para saldar déficit histórico

El alcalde de Houston, John Whitmire, presentó el 5 de mayo de 2026 su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2027, un plan de $7.500 millones —un aumento de $384 millones, o 5,4%, respecto del ejercicio vigente— que introduce por primera vez un cargo mensual de $5 por servicios de residuos sólidos para todos los hogares unifamiliares de la ciudad. La medida busca cerrar un déficit estructural que Whitmire describió como el resultado de “un sistema financiero roto” y que, antes de la propuesta, rondaba los $200 millones. El plan fue anunciado sin aumento de impuestos a la propiedad, una promesa de campaña del alcalde, y deberá ser votado por el Concejo Municipal el 3 de junio, con entrada en vigor prevista para el 1° de julio si es aprobado.

El cargo de US$5 que genera disputa en Houston

El núcleo de la controversia es la reclasificación del servicio de recolección de basura como utilidad pública bajo la jurisdicción del sistema combinado de obras públicas de Houston.

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Whitmire subrayó que la ley estatal de Texas exige la aplicación de un cargo cuando un servicio opera como utilidad, y que el monto de $5 es el mínimo posible.

“Podría haber sido $2, pero fuimos por el mínimo de $5”, declaró el alcalde, según consignó la cadena ABC13.

El cargo aparecerá en las facturas de agua y cloacas, se mantendrá fijo durante los primeros dos años y cualquier ajuste posterior requerirá aprobación del Concejo.

El traslado contable del departamento de residuos sólidos al fondo de servicios públicos liberaría $116 millones del fondo general, que es el principal instrumento de gasto operativo de la ciudad.

Sin embargo, el cargo de $5 por sí solo generará aproximadamente $24 millones anuales, lo que deja una brecha de alrededor de $80 millones entre los costos reales del servicio y los ingresos que producirá la nueva tarifa, según el análisis de la oficina del contralor municipal, Chris Hollins.

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Críticas desde el contralor y sectores de bajos ingresos

Hollins advirtió públicamente que el presupuesto “traslada costos a las familias trabajadoras” y cuestionó la transparencia del mecanismo. Su oficina señaló que más de $100 millones en gastos de residuos serían absorbidos por el fondo de agua y cloacas, que ya afronta sus propios desafíos financieros. La transferencia, según el análisis del contralor, podría derivar en alzas en las tarifas de agua y alcantarillado a mediano plazo, aunque la administración lo niega.

El alcalde reconoció que no habrá exenciones automáticas por nivel de ingresos o edad, y dijo que eventuales alternativas para quienes no puedan pagar “formarán parte de la discusión si el cargo sube por encima de los $5”, según reportó Houston Press. Activistas de comunidades de bajos recursos señalaron que una tarifa fija resulta proporcionalmente más onerosa para los hogares de menores ingresos.

Un presupuesto con dos nuevas fuentes de ingreso

Además del cargo por residuos, el presupuesto incorpora un canon de uso de la vía pública (right-of-way fee) equivalente al 5% de los ingresos brutos de los servicios de agua y cloacas, aplicable a empresas que utilizan el espacio de las calles de Houston, como CenterPoint Energy, AT&T y Comcast.

Esa segunda fuente está proyectada para generar $100 millones anuales, y la administración señaló que es una práctica estándar en las grandes ciudades de Texas, donde las tarifas equivalentes oscilan entre el 4% y el 14%.

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Si el Concejo aprueba el presupuesto el 3 de junio, Houston se convertiría en la última gran ciudad de Texas en aplicar un cargo vinculado al servicio de residuos sólidos.

Ciudades como Pearland y Sugar Land cobran entre $20 y $30 mensuales por servicios comparables, según datos citados por el propio alcalde.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.