Avanza Paxton en Texas: la orden legal que blinda a 130 ciudades contra los impuestos a la propiedad

Tras asegurar que no fueron transparentes con los contribuyentes, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, envió cartas a más de 130 ciudades del estado para exigirles que suspendan el aumento en los impuestos a la propiedad.

Investigaron más de 1000 ciudades en Texas para impedir el aumento de impuestos

A través de un comunicado, el fiscal afirmó que su oficina llevó a cabo una investigación sobre más de 1000 ciudades para garantizar que ninguna aumente los impuestos de manera ilegal. Así, detectó que algunas, en busca de mayores ingresos, incrementaron los impuestos por encima del límite establecido.

“No permitiré que las ciudades aumenten ilegalmente los impuestos a los texanos que trabajan arduamente. Por eso tomé medidas enérgicas contra más de 130 ciudades de Texas para exigirles responsabilidades y garantizar que cumplan con la ley estatal”, declaró Paxton en el comunicado.

Las entidades que incumplen las reglas fueron notificadas y serán investigadas para que no apliquen los aumentos. El fiscal añadió que tomarán más medidas para descubrir más irregularidades: “Las ciudades no pueden incumplir los requisitos de auditoría estatal sin consecuencias. Mi oficina continuará aplicando con firmeza la ley para proteger a los contribuyentes en el estado”.

Ken Paxton envió cartas a las ciudades que no cumplen la ley SB 1851 Tony Gutierrez - AP

Qué establece la SB 1851 sobre impuestos a la propiedad en Texas

Paxton sustenta su decisión en la ley SB 1851, aprobada y promulgada en 2025. Según la legislación, las metrópolis no pueden incrementar los impuestos a la propiedad por encima del límite establecido si no completan y publican auditorías anuales antes de la fecha límite. Aquellas entidades que no sigan el requisito tendrán prohibido aumentar los ingresos por impuestos a la propiedad más allá del nivel autorizado el año anterior.

Para apoyar los esfuerzos de auditoría, la Oficina del Fiscal General tiene disponible un formulario para que los residentes puedan denunciar si creen que su ciudad viola la ley SB 1851.

La ley SB 1851 prohibe a ciudades de Texas aumentar los impuestos a la propiedad sin autorización Freepick

Lista de las ciudades en Texas que aumentaron ilegalmente los impuestos a la propiedad

De acuerdo con la Oficina del Fiscal General, las ciudades notificadas por infracción a la ley SB 1851 son: