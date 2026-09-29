Abbott lo confirmó en Texas: se abren 3800 puestos de trabajo para inmigrantes legales en Dallas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó este 28 de septiembre el establecimiento de un nuevo centro de operaciones de la firma Morgan Stanley Services Group en Dallas. La iniciativa prevé la creación de más de 3800 puestos de trabajo de forma gradual en el sector financiero tras una inversión privada de 684 millones de dólares.

Empleos de Morgan Stanley en Dallas: quiénes pueden postularse a las vacantes

Si bien el comunicado oficial del gobierno tejano no especifica que las plazas laborales sean exclusivas para personal extranjero, los inmigrantes con permiso de trabajo válido en Estados Unidos pueden postularse a todas las búsquedas que apliquen. Las leyes laborales prohíben la discriminación por origen nacional y garantizan la igualdad de condiciones para todo profesional con estatus legal.

Greg Abbott anunció que Morgan Stanley instalará un nuevo centro de operaciones en Dallas, Texas AFP

Los profesionales interesados en acceder a los puestos de trabajo, que se abrirán progresivamente hasta 2035, deben realizar el trámite de postulación a través de los canales digitales oficiales de Morgan Stanley. La firma concentra todas sus búsquedas laborales en su plataforma global de empleo y no requiere intermediarios para la recepción de solicitudes.

De acuerdo con WBAP, el proyecto municipal estima la creación de 1500 puestos en la sede temporal entre 2027 y 2031 y de 3800 vacantes en la sede permanente para finales de 2035.

Morgan Stanley en Texas: la inversión de US$684 millones anunciada por Greg Abbott

Para respaldar la expansión de la compañía, el gobierno estatal otorgó un subsidio de US$43.849.500 a través del Fondo de Empresas y una bonificación adicional de US$40.000 por la generación de empleo para veteranos.

“Texas es la capital financiera de América”, afirmó el gobernador sobre la expansión de la firma. Además, el mandatario añadió: “Damos la bienvenida a la inversión de Morgan Stanley en Texas, donde la profundidad del talento atrae a las marcas líderes del mundo de todas las industrias”.

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Por su parte, los ejecutivos de Morgan Stanley ratificaron su compromiso con el desarrollo de infraestructura en la ciudad. Según el senador estatal Royce West, la firma prevé trabajar con universidades del área para formar nuevos profesionales.

Asimismo, las autoridades del condado de Dallas destacaron la llegada de la empresa como un hito para la economía local. El alcalde Eric Johnson afirmó que la ciudad ofrece condiciones de seguridad y estabilidad para la radicación de inversiones de escala global.

Morgan Stanley busca personal en Dallas: los requisitos

Una de las vacantes abiertas actualmente en Dallas en la plataforma de la empresa corresponde a la posición de consultor de inversiones y administrador de relaciones en el área de gestión de patrimonio.

El puesto se adscribe a la división de asesores financieros dentro de la estructura corporativa de la firma bursátil en el Estado de la Estrella Solitaria. Las funciones principales comprenden la asesoría financiera estratégica y la atención integral a clientes e instituciones.

Se estima que el proyecto en Dallas abra un total de 3800 vacantes para fines de 2035 Reuters

En cuanto a los requisitos, la compañía exige:

Experiencia profesional previa en el sector financiero y en la consultoría de inversiones. Competencias técnicas en análisis financiero, gestión de patrimonio e informes de inversión.

previa en el sector financiero y en la consultoría de inversiones. Competencias técnicas en análisis financiero, gestión de patrimonio e informes de inversión. Contar con la autorización legal vigente para trabajar en EE.UU. Esta exigencia ampara a los ciudadanos, residentes permanentes y titulares de un documento de autorización de empleo.

Por último, los aspirantes deben presentar su postulación de forma digital a través de la plataforma global de carreras de Morgan Stanley. El procedimiento requiere la creación de un perfil de usuario y la carga del currículum vitae junto con la documentación académica.