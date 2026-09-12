Hinojosa vs. Abbott: quién gana las encuestas para la gobernación de Texas en 2026

La elección para gobernador de Texas presenta una competencia cerrada entre el republicano Greg Abbott y la demócrata Gina Hinojosa. Dos encuestas realizadas a finales de agosto y comienzos de septiembre mostraron resultados diferentes, aunque ambas ubican a los candidatos dentro de un margen reducido.

¿Empate técnico?: los resultados de las encuestas más recientes en Texas

En la previa de las elecciones del 3 de noviembre, la carrera por la gobernación se encuentra ajustada. Un nuevo sondeo de N+Univision, elaborado por YouGov, registró un empate de 47% entre Abbott y Hinojosa, mientras un 5% de los votantes permaneció indeciso.

Esta encuesta se realizó entre el 27 de agosto y el 4 de septiembre. En la medición participaron 1000 votantes registrados de Texas, incluida una sobremuestra de 564 electores hispanos.

Por otro lado, una encuesta de AARP, publicada el 10 de septiembre, mostró una ventaja leve del republicano:

Greg Abbott obtuvo el 49% de las preferencias

obtuvo el de las preferencias Gina Hinojosa obtuvo el 46%.

Este estudio fue realizado entre el 30 de agosto y el 1° de septiembre por Fabrizio Ward, de orientación republicana, e Impact Research, de orientación demócrata. La muestra estuvo integrada por 895 votantes probables de Texas.

Aunque las dos mediciones no coinciden en el primer lugar, sus resultados reflejan una carrera con una diferencia reducida. El comportamiento de grupos específicos, especialmente los votantes hispanos y los mayores de 50 años, puede definir el resultado del 3 de noviembre.

El voto hispano se inclina por Gina Hinojosa

Entre los votantes hispanos consultados por N+Univision/YouGov, Hinojosa alcanzó el 54% de apoyo, mientras Abbott llegó al 42%. La diferencia también aparece en cuestiones vinculadas con inmigración, economía y confianza en las instituciones encargadas de aplicar las leyes migratorias:

El 70% de los hispanos desaprueba la gestión de la economía en relación con el costo de vida y el precio de la gasolina.

de los hispanos en relación con el costo de vida y el precio de la gasolina. Además, el 64% considera que los inmigrantes contribuyen a la economía , frente a un 24% que sostiene que la perjudican.

considera que los , frente a un 24% que sostiene que la perjudican. En materia migratoria, el 58% de este grupo respalda una política que combine seguridad fronteriza con una vía hacia la ciudadanía para indocumentados que superen verificaciones de antecedentes.

de este grupo respalda una política que combine con una para indocumentados que superen verificaciones de antecedentes. Un 34% prefiere concentrar la política únicamente en la seguridad fronteriza.

Las críticas de Hinojosa a Abbott en Texas en plena campaña electoral

Economía, salud e inmigración, entre las prioridades de Texas en las encuestas

El costo de vida y el empleo aparecieron como los principales asuntos estatales para el 54% de todos los votantes encuestados. Dentro de esta preocupación se encuentran los precios de los alimentos, la atención médica y la gasolina.

La propuesta presentada por Abbott para prohibir el uso de visas H-1B en escuelas de Texas

La salud concentró el 37% de las menciones y el mismo porcentaje fue registrado para la red eléctrica. Por su parte, la seguridad fronteriza y el costo de la vivienda aparecieron con un 36% cada uno.

Cuando se consultó por los problemas nacionales, la inflación ocupó el primer lugar con el 51%, seguida por empleo y economía, con un 47%. La corrupción política alcanzó el 38%, mientras las políticas de salud llegaron al 36% y la inmigración al 33%.

Los mayores de 50 años preocupados por el Seguro Social en las encuestas de Texas

En el sondeo de AARP, los electores de 50 años o más constituyeron otro segmento relevante para la contienda. Sus principales preocupaciones incluyen preservar el Seguro Social y fortalecer Medicare.

También otorgaron importancia a:

Disminuir los gastos médicos

Ampliar las negociaciones sobre los precios de los medicamentos

Respaldar a familiares que cumplen tareas de cuidado

En este grupo también aparecieron propuestas destinadas a permitir que los adultos mayores mantengan su independencia y permanezcan en sus hogares.