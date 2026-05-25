¿Trabajo cerca de Dallas? Texas y Abbott dan la bienvenida a una empresa que fabrica drones para el Ejército

El fabricante de drones EagleNXT, anteriormente ubicado en Kansas, anunció que trasladó su sede principal a Texas, con un nuevo centro de producción que opera en Allen, a unas 25 millas (40 kilómetros) al noreste de Dallas. El gobernador Greg Abbott celebró la noticia en enero, cuando fue informada por primera vez, y remarcó su importancia. Recientemente, la empresa que trabaja con el Ejército estadounidense confirmó que estará totalmente operativa para fines de este mes.

La empresa que fabrica drones y abrió operaciones cerca de Dallas

La empresa EagleNXT (anteriormente conocida como AgEagle Aerial Systems) completó la mudanza de su sede principal desde Wichita, Kansas, al norte de Texas. En mayo, su instalación en Allen abrió por primera vez, aunque aún no está completamente operativa.

El gobernador Greg Abbott celebró el traslado de la empresa y afirmó que refuerza a Texas como “la casa matriz de las casas matrices” Instagram @governorabbott

Al conocer la noticia, el gobernador celebró la llegada de la empresa y afirmó que Texas estaba “orgulloso de dar la bienvenida a EagleNXT”.

Asimismo, Abbott sostuvo que la relocalización representa “una inversión en las crecientes industrias aeroespacial y de alta tecnología” del estado y que refuerza a Texas como “la casa matriz de las casas matrices”.

EagleNXT, fundada en 2010, fabrica drones y otros vehículos aéreos no tripulados para diversos sectores, según detalló Chron.

Al comunicar el movimiento a principios de enero, Bill Irby, director ejecutivo, indicó que el traslado comprende “una decisión estratégica para aprovechar el talento excepcional y las abundantes oportunidades disponibles en esta zona económicamente dinámica del país”.

Qué trabajos se harán en la sede de la empresa que fabrica drones para el Ejército

Según las declaraciones de Irby, Allen servirá como “el centro neurálgico” de la compañía. Entre otros trabajos, la sede albergará la producción de los sistemas antidrones ThirdEye USA, que rastrean aeronaves no tripuladas.

La empresa EagleNXT, que se instaló en Texas, cerca de Dallas, producirá los sistemas contra drones ThirdEye USA en la sede principal EagleNXT

La producción comenzará luego de una inversión de 10 millones de dólares, realizada en abril, que le otorgó a EagleNXT el control del 51% de ThirdEye USA. Además, cerraron un acuerdo con Aerodome Group, Ltd. para el desarrollo de municiones merodeadoras (drones autodestructivos).

El movimiento forma parte de una tendencia mayor de empresas tecnológicas y de defensa que se mudan al norte de Texas.

Las compañías que se trasladaron a Texas en los últimos años

El Estado de la Estrella Solitaria experimentó una fuerte llegada de compañías de diversos sectores, favorecido por sus políticas de bajos impuestos. Entre las empresas que anunciaron mudanzas en los últimos años figuran:

Public Storage : la empresa de autoalmacenamiento más grande de EE.UU. anunció el 12 de febrero de 2026 el traslado de su sede de Glendale a Frisco.

: la empresa de autoalmacenamiento más grande de EE.UU. anunció el 12 de febrero de 2026 el traslado de su sede de Glendale a Frisco. Tesla : reubicó su sede del Área de la Bahía a Austin en 2021.

: reubicó su sede del Área de la Bahía a Austin en 2021. SpaceX : Elon Musk anunció la mudanza de su sede de Hawthorne a Starbase, Texas, en 2021.

: Elon Musk anunció la mudanza de su sede de Hawthorne a Starbase, Texas, en 2021. X (anteriormente Twitter) : el empresario también anunció la reubicación de esta sede a Texas.

: el empresario también anunció la reubicación de esta sede a Texas. Oracle : mudó su sede de Redwood City a Austin en 2020.

: mudó su sede de Redwood City a Austin en 2020. Hewlett Packard Enterprise (HPE) : relocalización de su sede de San José a Houston en 2020.

: relocalización de su sede de San José a Houston en 2020. Charles Schwab : el gigante de servicios financieros se mudó de San Francisco a Westlake en 2019.

: el gigante de servicios financieros se mudó de San Francisco a Westlake en 2019. CBRE: la firma de bienes raíces Fortune 500 se trasladó de Los Ángeles a Dallas.

Gregg Abbott destaca el crecimiento comercial del estado

La lista de traslados también incluye compañías de tecnología, manufactura, finanzas, energía y consumo. Entre ellas se encuentran Green Dot, Pabst Brewing Company y GAF, que reubicaron operaciones en distintas ciudades texanas.

En manufactura y defensa, empresas como Aeromax Industries, Incora y Maddox Defense también realizaron movimientos hacia el estado sureño entre 2019 y 2021, según lo retomado por la Universidad de Concordia, ubicada en Austin. En salud y productos de consumo, Astura Medical y KVP International trasladaron sus sedes a ciudades como Irving y McKinney.