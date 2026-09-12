Atraparon a un piloto acrobático que utilizaba un hidroavión experimental para transportar drogas

Tras una investigación realizada por la policía bonaerense fue atrapado un piloto acrobático que utilizaba un hidroavión experimental para trasladar drogas entre la localidad bonaerense de San Nicolás y la ciudad santafesina de Rosario.

La organización delictiva que integraba, de acuerdo con los investigadores, ese piloto de aeronaves, fue desbaratada tras una serie de allanamientos en los que seis personas fueron detenidas

Ese piloto, que fue identificado como Maximiliano Nicolás Cafiero, sería el presunto líder de la banda. En los allanamientos, el personal de la policía bonaerense secuestró drogas, armas, dinero, vehículos y el hidroavión experimental que habría sido utilizado para trasladar cargamentos de estupefacientes.

Participaron del operativo detectives de la Delegación San Nicolás de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, con intervención de la UFI N° 1 temática de Estupefacientes, a cargo de María Verónica Marcantonio, y el Juzgado de Garantías N° 2, cuyo titular es Ricardo Pratti, junto al juez penal de Rosario Rodrigo Santana.

La organización tenía como base logística aérea a la provincia de Santa Fe para el traslado de droga hacia la región, mientras que su presunto cabecilla, el piloto acrobático de 29 años, utilizaba el mencionado hidroavión experimental, que la organización delictiva adquirió por US$ 70.000, de acuerdo con la información suministrada por la policía bonaerense.

La aeronave era mantenida oculta en un hangar privado del aeródromo rural de Alvear, en el departamento Rosario, y habría sido utilizada para el transporte y acopio de los cargamentos de estupefacientes.

Junto a Cafiero fueron aprehendidas otras cinco personas, de entre 18 y 52 años, que fueron calificados por los investigadores como personas que se ocupaban de diferentes tareas dentro de la banda, desde el acopio de las sustancias a la venta minorista.

Los procedimientos fueron realizados de manera simultánea en14 domicilios: 13 en San Nicolás y uno en el departamento Rosario, donde se puso al descubierto el presunto nodo de operaciones santafesino de la organización.

Durante los allanamientos se secuestró un hidroavión experimental anfibio marca Lasermaster, modelo Piltri 1, matrícula LV-X436, localizado en el aeródromo de Alvear.

También fueron incautados un Mercedes-Benz C250 -que habría sido utilizado para sortear controles viales entre Buenos Aires y Santa Fe- equipado con balizas policiales y un sistema de sirenas sonoras, además de un utilitario Citroën Berlingo.

Además, se secuestraron más de 2,1 kilos de cocaína, distribuidos en un trozo compacto y 306 envoltorios preparados para su comercialización, y 1,8 kilos de marihuana, divididos en cuatro trozos compactos y seis paquetes. También fueron encontradas tres armas de fuego: un pistolón marca Rubí calibre .32 y dos carabinas calibre .22, una de ellas recortada, todas con la numeración suprimida.

Entre los elementos incautados había además $4.050.000 o, cinco teléfonos celulares, una balanza de precisión y envoltorios rectangulares destinados al embalaje de droga.

La Justicia mantiene órdenes de captura internacional y pedidos de detención activos para otros dos presuntos distribuidores directos vinculados con la red logística.