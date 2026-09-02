Alerta por tormenta en Texas: las increíbles imágenes satelitales del paso de Edouard y su trayectoria hacia Dallas

La depresión tropical Edouard dejó atrás la costa del Golfo de México y avanzó sobre el este de Texas con lluvias torrenciales, inundaciones repentinas, fuertes ráfagas de viento y cortes de electricidad que afectaron a más de 70.000 clientes. El sistema, que perdió intensidad después de tocar tierra, todavía representa una amenaza por las precipitaciones mientras continúa su desplazamiento hacia el interior del estado y se aproxima a la zona de Dallas.

La depresión tropical Edouard avanza por Texas después de tocar tierra

Según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), Edouard tocó tierra como tormenta tropical cerca de Johnson Bayou, en Louisiana, aproximadamente 15 millas (24 kilómetros) al sur-sudeste de Port Arthur, Texas, a las 14.20 hs, hora local del martes. En ese momento presentaba vientos máximos sostenidos de 60 millas por hora (97 km/h).

Satélite De La NOAA Sobre El Atlántico

El ingreso del sistema se produjo después de que Edouard se fortaleciera durante las horas previas al impacto. De acuerdo con el NHC, el centro de circulación comenzó a desplazarse hacia el norte-noroeste y se adentró en Texas mientras la estructura ciclónica perdía organización y fuerza.

La transformación fue rápida. A las 22 hs del martes, pocas horas después de haber alcanzado tierra, Edouard fue degradado de tormenta a depresión tropical.

Para las primeras horas del miércoles, el sistema ya presentaba vientos máximos sostenidos de 35 millas por hora (56 km/h), con ráfagas de hasta 40 nudos, equivalentes a 46 millas por hora (74 km/h).

Texas y Luisiana quedaron bajo el impacto de lluvias torrenciales

Aunque el viento perdió intensidad después del ingreso continental, el principal peligro son las precipitaciones. La combinación entre el desplazamiento lento del sistema y sus bandas generó acumulaciones capaces de provocar inundaciones repentinas en amplias zonas del sureste de Texas.

En el momento preciso de su impacto en territorio continental, el sistema presentaba vientos máximos sostenidos de hasta 60 millas por hora (97 km/h) Zoom Earth

FOX Weather informó que entre diez y 21 pulgadas (25 y 53 centímetros) de lluvia habían caído en sectores comprendidos dentro del área alcanzada por la emergencia por inundaciones repentinas durante las primeras horas del miércoles.

La cantidad de agua acumulada llevó a las autoridades meteorológicas a pedir a los residentes de Kountze, Village Mills y Honey Island que buscaran inmediatamente terrenos más elevados.

La situación fue especialmente grave en los condados de Hardin y Tyler, donde se emitió una emergencia por inundaciones repentinas con riesgo para la vida. También permanecía vigente una advertencia de inundaciones repentinas para Hardin, Jefferson, Tyler, Chambers, Liberty, Polk y San Jacinto.

Edouard mantiene su trayectoria hacia el interior de Texas

De acuerdo con el pronóstico del NHC, el movimiento del sistema durante este miércoles continúa orientado hacia el norte-noroeste. El recorrido previsto muestra que Edouard avanzará sobre Texas durante las próximas horas.

Pocas horas después de haber tocado tierra, el centro meteorológico degradó la clasificación a depresión tropical durante la noche del martes Zoom Earth

Para las próximas horas, el NHC considera que Edouard será un sistema postropical o baja remanente, con vientos máximos de 23 millas por hora (37 km/h) y ráfagas de hasta 35 millas por hora (56 km/h).

Además, la trayectoria pronosticada lo ubica hacia el área de Dallas y el este-centro de Texas. El riesgo principal para las zonas atravesadas no estará determinado por la fuerza del viento, sino por la persistencia de las lluvias y el potencial de inundaciones.

El NHC advirtió que, mientras la depresión se desplace lentamente hacia el norte-noroeste, las bandas de lluvia asociadas con Edouard comenzarán a extenderse hacia el norte de la costa de Texas y el suroeste de Louisiana durante la mañana del miércoles.