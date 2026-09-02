La trayectoria de Edouard se adentra en Texas mientras en el océano Pacífico se instala un fenómeno sin precedentes

La evolución de la depresión tropical Edouard mantiene bajo vigilancia a amplias zonas del sureste de Texas, donde las lluvias torrenciales, las inundaciones repentinas y los cortes de electricidad siguieron después de su llegada a tierra. Al mismo tiempo, en el océano Pacífico, la actividad tropical se multiplicó con dos huracanes mayores, una nueva tormenta tropical y un escenario atmosférico impulsado por El Niño que modificó el panorama de la temporada.

La depresión tropical Edouard avanza hacia el interior de Texas

Edouard tocó tierra el martes como tormenta tropical cerca de Johnson Bayou, en Louisiana, unas 15 millas al sur-sureste de Port Arthur, Texas, según la información difundida por FOX Weather.

Satélite De La NOAA Sobre El Atlántico

Aunque el ciclón perdió fuerza después de tocar tierra y fue degradado a depresión tropical durante la noche del martes, el principal peligro se trasladó de los vientos a la lluvia.

La lenta marcha del sistema permitió que grandes cantidades de precipitaciones se concentraran sobre el sureste texano, lo que provocó inundaciones repentinas en numerosos condados y obligó a las autoridades a emitir advertencias a la población.

Poco después de las 5.45 hs local del miércoles, se declaró una emergencia por inundación repentina debido a una situación considerada potencialmente mortal en sectores de los condados de Hardin y Tyler.

El temporal también dejó a más de 70.000 usuarios sin energía mientras Edouard avanzaba. Las autoridades locales informaron además sobre líneas eléctricas derribadas, árboles caídos y caminos afectados por las inundaciones, una combinación que llevó a recomendar evitar los desplazamientos.

La trayectoria de la depresión tropical Edouard mantiene la amenaza de inundaciones

Según el pronóstico difundido por FOX Weather, las precipitaciones más intensas continuarían tierra adentro en Texas hasta el mediodía del miércoles, a medida que el centro de Edouard avanzara en una trayectoria aproximadamente paralela al corredor de la Interestatal 45.

Las mayores acumulaciones previstas se localizarían al norte y al este del área metropolitana de Houston, además de las zonas situadas al este de la I-45. En algunos puntos, las precipitaciones podrían alcanzar entre ocho y diez pulgadas (20 y 25 centímetros).

La tormenta tropical Edouard tocó tierra en Louisiana, cerca de Johnson Bayou y a 15 millas al sur-sureste de Port Arthur (Texas), antes de degradarse a depresión tropical NHC

Durante las primeras horas de este miércoles permanece activa una advertencia por inundaciones repentinas para los condados de Hardin, Jefferson, Tyler, Chambers, Liberty, Polk y San Jacinto.

El océano Pacífico concentra una actividad tropical alta

Del otro lado del continente, el océano Pacífico presenta un escenario distinto, con varios ciclones activos al mismo tiempo. La atención está centrada especialmente en el huracán Karina, de categoría 4, y en Lowell, que alcanzó la categoría 4 después de experimentar una rápida intensificación durante la noche del martes.

Satélite De La NOAA Sobre El Pacífico

Lowell se había convertido en huracán durante la mañana del martes y, pocas horas después, se fortaleció hasta alcanzar la categoría de ciclón mayor.

Según FOX Weather, el sistema atravesó un proceso de intensificación rápida nocturna, en un contexto de elevada actividad tropical dentro de la cuenca del Pacífico.

La situación es seguida de cerca por Hawái, aunque por el momento no existe una amenaza inmediata. El interés se concentra en la posible evolución futura de Karina y Lowell, dos sistemas cuya interacción podría modificar sus trayectorias e intensidad en los próximos días.

Océano Pacífico y El Niño: se forma la tormenta tropical Marie

A la presencia simultánea de Karina y Lowell se sumó la formación de la tormenta tropical Marie , que se desarrolló el martes frente a la costa suroeste de México .

y se sumó la formación de la , que se desarrolló el martes frente a la costa suroeste de . El sistema, identificado previamente como Invest 95E, encontró condiciones ambientales favorables para continuar su fortalecimiento mientras avanzaba sobre el Pacífico oriental.

La intensa actividad de la cuenca se desarrolla en medio de un patrón de El Niño que, de acuerdo con la información de FOX Weather, favorece un escenario activo y reforzado en el Pacífico. En ese mismo entorno, también se identificó una nueva zona bajo vigilancia frente al suroeste de México.

El medio indicó que durante el fin de semana podría formarse una zona de baja presión y que el desarrollo gradual de ese sistema sería posible a comienzos de la próxima semana mientras se alejara de la costa mexicana.