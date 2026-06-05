Así son los drones diseñados por un exsoldado de EE.UU. que ayudarán a responder a tiroteos en las escuelas de Texas

Las autoridades educativas de Texas evalúan utilizar un sistema de drones diseñados por un exsoldado de Estados Unidos que ayudarían a evitar tiroteos en las escuelas. Los desarrolladores del equipo de Campus Guardian Angel aseguran que los dispositivos serán una herramienta eficaz para disuadir a los atacantes y esperan que lleguen pronto a todas las instituciones.

Cómo son los drones diseñados por un exsoldado de EE.UU. para responder a tiroteos en Texas

Con conocimiento de la problemática en Texas, la startup emergente Campus Guardian Angel diseñó su dispositivo que probó durante las pasadas vacaciones de invierno. Algunas instituciones participaron en las pruebas de drones con la presencia de policías, sheriffs, patrulleros estatales, personal de primeros auxilios e incluso funcionarios federales, informó The Texas Tribune.

La compañía que diseña los drones para evitar tiroteos en Texas indica que cuentan con un sistema para transportar medicamentos y pueden responder rápido ante cualquier amenaza Campus Guardian Angel

Los dispositivos diseñados por la empresa cuentan con las siguientes características, según sus desarrolladores:

Velocidad: pueden volar a velocidades de hasta 50 millas por hora (80 kilómetros por hora) en espacios interiores.

pueden volar a velocidades de hasta en espacios interiores. Herramientas ofensivas: están equipados para distraer e incapacitar a posibles atacantes mediante el uso de luces cegadoras y sirenas potentes .

están equipados para a posibles atacantes mediante el uso de . Defensa física: tienen la capacidad de disparar proyectiles no letales o incluso embestir a un objetivo con fuerza suficiente para derribarlo.

tienen la capacidad de disparar o incluso embestir a un objetivo con fuerza suficiente para derribarlo. Accesorios especiales: algunos modelos tienen herramientas para romper cristales .

algunos modelos tienen herramientas para . Suministros médicos: los dispositivos pueden transportar y entregar suministros médicos a personas que resulten heridas durante un incidente.

Según un portavoz de la empresa, el programa costaría ocho dólares por estudiante al mes, aunque por el momento no hay contratos firmados.

Los drones que promueven en Texas para evitar tiroteos en las escuelas

El funcionamiento de los drones que se utilizarían en Texas contra los tiroteos

Además de las características de equipamiento, Campus Guardian Angel especificó que la tecnología funcionaría así:

Pilotos remotos: los drones no son autónomos, sino que son operados por pilotos desde un Centro de Comando de Operaciones Tácticas ( TOC , por sus siglas en inglés), como el ubicado en Austin.

los drones no son autónomos, sino que son operados por pilotos desde un ( , por sus siglas en inglés), como el ubicado en Austin. Monitoreo constante: el personal del TOC supervisa múltiples transmisiones de video y datos para coordinar con los servicios de emergencia y alertar a los primeros efectivos.

el personal del TOC supervisa múltiples transmisiones de video y datos para coordinar con los servicios de emergencia y alertar a los primeros efectivos. Activación: el sistema puede activarse a través de una aplicación móvil que permite a los maestros y al personal escolar alertar sobre una emergencia potencial de manera inmediata.

Los dispositivos se guardan en cajas de seguridad distribuidas en el campus. Allí, se carga el equipo de forma inalámbrica para que esté listo ante cualquier emergencia.

Los drones se guardan en cajas de seguridad en las escuelas de Texas Freepik

Quién es el exsoldado de EE.UU. que diseñó los drones

Uno de los creadores del sistema es Bill King, veterano de la Marina de EE.UU. (U.S. Navy SEAL) con aproximadamente 32 años de servicio, de acuerdo con el sitio web de Campus Guardian Angel.

La página señala que el exsoldado lideró unidades de élite y equipos tácticos de alto nivel dentro de los SEAL Teams. Además, trabajó como Senior Enlisted Leader en la división, un rol de liderazgo senior dentro de la estructura militar.

Actualmente, como cofundador de la empresa emergente de Texas, ocupa el cargo de Chief Tactical Officer (CTO). Su función principal es:

Diseñar procedimientos operativos (SOPs) .

. Entrenar a los equipos tácticos para garantizar la respuesta efectiva en situaciones de crisis.

Aplicar experiencia militar a escenarios de seguridad escolar.

Junto con King, el fundador de la startup es Justin Marston. Anteriormente, creó otras dos compañías relacionadas con la seguridad nacional, BlueSpace y Hypori, que cuenta con más de 100 mil usuarios en el Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés).